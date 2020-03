Kontiolahti

Uudesta koronaviruksesta huolimatta Kaisa Mäkäräinen on jatkanut arkeaan ja elämäänsä samalla tavalla kuin ennenkin.

Suomen paras ampumahiihtäjä välttelee kättelyä ja isoja välijoukkoja, kuten tähänkin asti.

”Ainakaan minun elämässäni koronavirus ei ole muuttanut mitään toimintaa. Meille urheilijoille flunssariski on ollut koko ajan olemassa. Tavalliseen influenssaan kuolee joka vuosi ihmisiä Suomessa”, Mäkäräinen sanoi keskiviikkona varsin erikoisessa tiedotustilaisuudessa Kontiolahden ampumahiihtostadionilla.

Pitkän uransa aikana Mäkäräinen kertoi joutuneensa monta kertaa tilanteeseen, jossa innokas kannattaja haluaa kätellä ja ottaa selfien.

”Vasta sen jälkeen sanotaan, että minulla on muuten lapset hirvessä flunssassa kotona”, Mäkäräinen sanoi.

Sanoillaan hän halusi viestiä, kuinka urheilijoiden pitää joka vuosi olla erityisen tarkkana terveytensä kanssa, ja että käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää kaikille.

Mäkäräinen ja muut suomalaisurheilijat olivat yhteydessä mediaan etäyhteyden kautta. Urheilijat olivat rakennuksen yläkerrassa, media alakerrassa.

Poikkeuksellinen järjestely johtui Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n vaatimuksesta.

Kontiolahdella käydään torstaista sunnuntaihin kaikkiaan kuusi maailmancupin yksittäistä osakilpailua.

Tavallisesti kilpailun kolme parasta tuodaan kansainväliseen lehdistötilaisuuteen, mutta Kontiolahdella nekin on peruttu. Maalissa lehdistö saa haastatella urheilijaa noin metrin turvaetäisyydeltä.

”IBU on junaillut asiaa terveysviranomaisten kanssa. Tämä on tietynlainen testitilaisuus. IBU on vastuussa maailmancupin tilanteesta”, Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki sanoi.

Yleisö pääsee seuraamaan Kontiolahdella maailmancupia. Toisin oli viime viikolla Tšekissä Nove Mestossa, jossa urheiltiin tyhjille katsomoille.

Ampumahiihdon maailmancup päättyy ensi viikolla Holmenkollenille. Maastohiihdon maailmancupissa viime viikonloppuna Holmenkollenin stadionille ei päästetty yleisöä, mutta ampumahiihdossa tilanne on vielä auki.

”En haluaisi arkailla ja olla eristyksessä muusta maailmasta sen takia, että urheilen”, sanoi Tero Seppälä, joka sijoittui Nove Mestossa pikamatkalla seitsemänneksi. Se oli hänen toistaiseksi hänen paras kansainvälinen kisansa.

Sinällään Seppälää ei häirinnyt, että kisa käytiin tyhjille katsomolle.

”Tšekkiläiset tuskin välittivät, miten pärjäsin, mutta minulle se oli tärkeä onnistuminen ja suomalaiset näkivät sen televisiosta.”

Nove Mesto oli suomalaisille ampumahiihtäjille muutenkin mieleenjäävä maailmancuptapahtuma.

Kolme eri urheilijaa sijoittui kolmella matkalla kymmenen parhaan joukkoon. Seppälän lisäksi Mari Eder oli naisten pikakisassa neljäs ja Mäkäräinen nousi yhteislähtökisassa seitsemänneksi.

Vastaavaa ei ole koettu mies- tai naismuistiin.

”Ainakaan minun muistini ei yllä sinne asti, että olisi nähty vastaavaa”, Suomen maajoukkueen päävalmentaja Jonne Kähkönen sanoi.

Päinvastoin kuin urheilijat Kähkönen ja Lähdesmäki olivat Kontiolahdella samassa tilassa kuin tiedustusvälineet.

”Urheilijoiden terveys on etusijalla. Sitä ei riskeerata”, Kähkönen sanoi.

Eder toivoo, että Nove Meston hyvä vireystila saisi jatkoa kotinäyttämöllä. Se vaatii puhdasta ammuntaa perjantain pikakisassa.

”Nove Mestossa oli oleellista, että osumat olivat sisäpuolella. Ero hyvän ja huonon suorituksen välillä voi olla aika minimaalinen”, Eder sanoi.

Kaisa Mäkäräinen saattaa kilpailla viikonloppuna viimeisen kerran kotimaisemissaan Kontiolahdella.

Tarkkaa vastausta hän ei halunnut vielä antaa tai ei vielä tiennyt sitä itsekään. Ensi ja seuraavalla kaudella maailmancup alkaa Kontiolahdella.

”Media kysyy jatkamisesta ahkerasti. Pidän edelleen linjani, että kesken kauden kommentoin vain ajankohtaisia asioita”, Mäkäräinen sanoi.

Jos kauden viimeiset maailmancupin kilpailut Kontiolahdella ja Holmenkollenilla menevät hyvin, mitä se vaikuttaa päätökseesi?

”Mitä tapahtuu ensi vuonna? Siitä tulee päätöksiä sitten jossain vaiheessa”, Mäkäräinen sanoi hieman käheällä äänellä.

”Mikki muuttaa ääntä, ei ole mitään. Olen terveenä”, Mäkäräinen naurahti yläkerrassa.

Ampumahiihdon maailmancup alkaa Kontiolahdella torstaina miesten pikakisalla. Naisten pikakisa on perjantaina. Takaa-ajokisat ovat vuorossa lauantaina. Sunnuntaina on parisekaviesti ja sekaviesti.