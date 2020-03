Urheilu on merkki siitä, että kaikki on hyvin yhteiskunnassa. Urheilu on vähän niin kuin kanarialintu entisajan hiilikaivoksessa, jossa niin kauan oli kaikki hyvin, kun kanarialintu pystyi laulamaan.

Ari Virtanen Kuva: Sami Kilpiö

Urheilukatsomoista laulu on pian loppumassa, ja elämme kohta poikkeustilassa, sillä urheilunkin on väistyttävä ja joustettava koronaviruksen aiheuttaman uhan takia.

Keskiviikkona Suomen koronatartuntojen määrä pomppasi yli 600 tapaukseen. Tartuntojen määrä kasvoi vuorokaudessa ainakin yhdeksällätoista.

Ruotsissa tapauksia oli keskiviikkona 480, ja Ruotsin kansanterveysvirasto suositteli yli 500 hengen kokoontumisten kieltämistä.

Kysymys kuuluu, milloin olemme Ruotsin kanssa samassa tilanteessa.

Aalto-yliopiston Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen on seurannut koronaviruksen leviämistä tarkasti ja suostuu kommentoimaan leviämisen mahdollista vauhtia Suomessa. Hänen mukaansa olisi epäluotettavaa laskea taudin leviämisen kerrointa suoraan Suomen luvuista.

”Vertasin Saksan ja Italian lukuihin. Saksassa oli 27. helmikuuta 48 tapausta, ja 28. helmikuuta 74 yhteensä. Olemme Suomessa siinä välissä. Italiassa 21. helmikuuta oli 21 tapausta ja 22. helmikuuta 79 tapausta yhteensä. Jos [tartunnat] leviävät meillä samaan tapaan kuin Italiassa, meillä olisi viikon päästä tuhat tapausta. Jos taudin leviäminen seuraisi Saksan mallia, meillä olisi noin 500 tapausta viikon päästä”, Pauliina Ilmonen sanoo.

Ilmosen mukaan Suomi olisi viikon kuluttua Ruotsin lukemissa, jos taudin leviäminen noudattaisi Ruotsin mallia. Viruksen leviämiseen vaikuttavat kuitenkin kunkin maan interventiot eli tavat rajoittaa taudin leviämistä.

Olisiko rajoituksia syytä tehdä ennaltaehkäisevästi?

”Olisi aivan perusteltua jo tässä vaiheessa rajoittaa suuria yleisötapahtumia. Minun perheessäni ei osallistuta tällä haavaa massatapahtumiin”, Ilmonen sanoo.

On ymmärrettävää, että urheilussa keskustelu yleisörajoituksista on herkkä aihe, koska rajoitukset vaikuttaisivat seurojen talouteen. Se hinta on nyt maksettava, kun vaakakupissa on ihmisten terveys ja terveydenhuollon toimivuus.

Pelatkaa ottelut tyhjille katsomoille. Palataan katsomoihin sitten, kun se on jälleen turvallista.

Jääkiekko lienee ensimmäisenä liipaisimella. Liigan otteluissa on kaikista urheilutapahtumista eniten yleisöä sisätiloissa, ja tartunnan riski on suurempi kuin ulkotiloissa.

Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden mukaan kysymys mahdollisista yleisörajoituksista on hyvä. Hän sanoo, että ”siitä keskustellaan Veikkausliigan ja Kansallisen liigan kanssa”.

Nyt sekä ammattilaisliigat Suomessa että ruohonjuuritason järjestäjät odottavat valtiovallan linjauksia.

Eläinten sairauksien leviämistä tutkiva evoluutiobiologi Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta on kommentoinut Twitterissä aktiivisesti koronaviruksen leviämistä. Hän ei ota kantaa siihen, pitäisikö massatapahtumat kieltää, mutta viranomaisilta hän toivoo avoimuutta.

”Tässä vaiheessa sekin on jo päätös, jos massatapahtumia ei kielletä. Toivoisin, että sellaistakin päätöstä perusteltaisiin. Jos ylemmällä tasolla avattaisiin riskejä, se helpottaisi alemmalla tasolla päätöksentekoa.”