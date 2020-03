Nelosketjun työmiehet hoitivat Jokerit jatkoon jääkiekkoliiga KHL:n pudotuspeleissä. Jokerit voitti Lokomotiv Jaroslavlin vieraskaukalossa 5–1 ja eteni toiselle kierrokselle Pietarin SKA:ta vastaan.

Kolmas erä ehti pitkälle, kun nelosketjun Antti Pihlströmin osuma 1–3:een antoi Jokereille tilaa hengittää. Ottelua oli pelattuna 48.37, kun Marko Anttila syötti taitavasti Pihlströmin maalintekoon. Sen jälkeen pelikello juoksi jokainen hetki Jokerien eduksi.

Pihlströmin johtama nelonen laidoillaan Anttila ja Ahti Oksanen oli läpi ottelun Jokerien paras ja ehjin kolmikko. Valtava työmäärä alivoimalla ja tasaviisikoin kruunasi dunnarikentän illan.

”Hienoa, että saadaan SKA vastaan kotiyleisön eteen. Sitä sarjaa on kuusi vuotta odotettu”, Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi Viasatin kenttähaastattelussa.

Jokerit johti ottelusarjaa 3–0, kunnes Lokomotiv alkoi harata tosissaan vastaan.

”Meillä oli kaksi katkonpaikkaa, mutta emme olleet kasvaneet vielä joukkueena”, Marjamäki sanoi. ”Tärkeää, että saatiin nyt poikki ja saadaan muutama päivä tähän.”

Jokerit sai maksaa hintaa Jaroslavlissa. Voimahyökkääjä Jesse Joensuu loukkaantui jo viidennellä minuutilla. Hän sai iskun ja luisteli vaihtopenkille eikä enää palannut peliin.

On paha takaisku Jokereille, jos Joensuun vamma on vakava. Hänen roolinsa taklaajana, ylivoimapelin maskimiehenä ja täysillä tasaviisikoilla on vaikea paikattava.

Jokerien pelin alusta paistoi huolimattomuus ja hermostuneisuus, kun ensimmäisessä erässä turhat jäähyt seurasivat toisiaan. Neljän kakkosen jäähysuma oli seurausta monista asioista, vaikka mahtui sinne väliin yksi vahinkona tullut Steve Mosesin korkea mailakin.

Melko vähällä Jokerit selvisi, kun Stéphane Da Costa teki maalin ensimmäisestä ylivoimasta Lokomotiville, mutta muista Jokerit selviytyi.

Otteluiden avausmaalit menivät Jokereille neljässä ottelussa viidestä, ja niin kävi nytkin. Henrik Haapala päätti maukkaan syöttökuvion laukaukseen melkein tyhjään maaliin.

Da Costan ylivoimaosuma toi Lokomotivin tasoihin, kunnes Veli-Matti Savinainen siirsi Jokerit johtoon hienon vastahyökkäyksen päätteeksi.

Savinainen on tämän kauden uusi pelaaja Jokereissa ja erinomainen hankinta pudotuspelejä ajatelleen. Vaikea sanoa, kumpaa Savinaisella on enemmän tahtoa vai yritystä, kun kumpikaan ei koskaan lopu kesken.

Brian O’Neill tarjosi Savinaiselle syötön, jossa toteutuivat oikea-aikaisuus ja tarkkuus.

Toisessa erässä ottelu tiivistyi juuri sellaiseksi kuin pudotuspelien panokset antoivat ymmärtää. Jokerit jätti kaikki riskit ottamatta ja huolehti puolustamisesta, jossa se onkin ollut vahva.

Kolmannessa erässä Jokerit pelasi viileästi voittavaa jääkiekkoa, ja Lokomotiv selvästi alkoi taipua. Peruspakkien peruspakki Oliver Lauridsen sai vielä lyödä kiekon tyhjään Lokomotivin maaliin, kun epätoinen kiri oli alkamassa.

Jokerien voitto tarkoittaa, että joukkue kohtaa Pietarin SKA:n vieraskentällä ensi tiistaina. Pudotuspelien toinen kierros alkaa kahdella ottelulla Pietarissa.