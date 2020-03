Suomen naisten jalkapallomaajoukkue eli Helmarit päätti Kyproksen turnauksen hymyssä suin voitettuaan Slovakian 4–2.

”Pystyimme vastaamaan Slovakian kovuuteen ja fyysisyyteen. Ottelu oli ihan onnistunut, mutta harmittaa, että päästimme kaksi maalia.

Kovempia joukkueita vastaan siihen ei ole varaa”, Suomen avausmaalin tehnyt Ria Öling tiivisti STT:lle puhelimitse.

Larnakassa pelattu Kyproksen turnaus oli samalla valmistautumista huhtikuussa jatkuviin EM-karsintoihin. Suomi kohtaa 10. huhtikuuta Vaasassa Portugalin ja neljä päivää myöhemmin vieraskentällä Kyproksen.

Helmarit johtaa karsintalohkoaan, mutta se on pelannut päävastustajiaan Portugalia ja Skotlantia kaksi ottelua enemmän. Suomella on neljästä pelistä koossa kymmenen pistettä. Skotlanti on kerännyt kahdesta ottelustaan kuusi ja Portugali neljä pistettä.

Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta pääsevät Englannissa 2021 pelattavaan EM-lopputurnaukseen. Kuusi muuta lohkokakkosta etenee jatkokarsintoihin.

”Kunhan kaikki pääsevät treenaamaan seurajoukkueidensa kanssa hyvin ja pysyvät terveinä, olemme valmiita”, Öling ennakoi Portugali-ottelua.

Suomi pelasi Kypros-cupissa Tshekin kanssa 1–1, hävisi Kroatialle 2–3 ja voitti Slovakian. Kroatiaa vastaan kentällä nähtiin myllätty Helmarien avauskokoonpano.

”Pelasimme ajoittain tosi hyvin, kaikki pääsivät pelaamaan ja saivat mahdollisuuden. Oli kuitenkin myös heikkoja hetkiä”, Öling tiivisti turnauksen annin.

Seurajoukkuetasolla ruotsalaista Växjötä edustavalle Ölingille Portugali-ottelu on erityinen, sillä hän on kotoisin Vaasasta.

”Olen yrittänyt sanoa sellaisillekin kavereille, jotka eivät ole jalkapallosta niin innostuneita, että tulkaa nyt katsomaan”, Öling naurahti.

Slovakia alussa johtoon

Keskiviikon ottelussa Slovakia siirtyi 11. minuutilla johtoon Anna Westerlundin omalla maalilla. Viisi minuuttia myöhemmin Öling viimeisteli takatolpalta tasoituksen Julia Tunturin esityöstä. Linda Sällström vei Suomen runsaan puolen tunnin kohdalla johtoon.

Toisella puoliajalla suomalaisista maalin makuun pääsivät Westerlund ja Kaisa Collin, joista ensiksi mainitun osuma syntyi päällä. Slovakian Patricia Hmirova kavensi lisäajalla rangaistuspotkusta.