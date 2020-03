Tuttu kiekkomusiikki sai jäähallissa kuin minä tahansa torstai-iltana, kun HIFK kohtasi JYPin Liigan viimeistä edellisellä kierroksella.

Pelikatkoilla alkoivat kappaleet soida, IFK:n vakiokuuluttaja Micke Stenberg kuulutti tutusti kahdella kielellä ja kertoi, milloin olivat Liigan mainoskatkot. Kaikki viittasi oikeaan jääkiekko-otteluun, mutta jotain puuttui: yleisö.

Näkymä oli hämmentävä, kun katsomot ammottivat tyhjyyttään. IFK saapui jäälle ilman cheerleaderien kannustusta, kun hekin puuttuivat tutusta näkymästä.

Jäähallissa kaikuivat pelaajien huudot, erottuivat luistinten äänet jäätä vasten ja pienetkin rasahdukset kuuluivat lehdistökatsomoon, kun ympärillä oli pelkkää tyhjyyttä ja hiljaisuutta.

Ensimmäinen eräkin meni alle 25 minuutissa ilman yhtään tilastomerkintää. Yleensä Stadissa ei saada yhtään erää lyötyä pakettiin alle puolen tunnin.

Luultavasti harjoitusottelumainen tunnelma nopeutti peliä ja jätti kaikki erikoisuudet pois.

Liigaseurat saivat torstaina neljä tuntia aikaa viestittää faneilleen, että ottelut pelataan ilman yleisöä, jos joku ei sitä tiennyt jo iltapäivän koronavirukseen liittyvistä uutisista.

”On meillä aika hyvä arsenaali tavoittaa fanimme. Tiedotimme netissä, mobiilisovelluksilla, somekanavissa, sähköposteilla ja tekstiviesteillä. Kaikki keinot otettiin käyttöön”, HIFK:n viestintäpäällikkö Petteri Linnavalli sanoi.

”Irtolipun ostaneet tavoitetaan Ticketmasterin kautta. Heillä ovat yhteystiedot lipun ostaneisiin.”

”Me olemme kausikorttilaisiin itse suoraan yhteydessä, mutta tarkemmista kuvioista en vielä tiedä”, Linnavalli sanoi.

IFK:n yleisökeskiarvo on tältä kaudelta 7 227, mutta se olisi vielä hieman noussut, jos JYP-otteluun olisi avattu ovet katsojille.

”Olimme yli 7 000:ssa keskiviikkona aamupäivällä ja olisimme päässeet hyvin lähelle loppuunmyytyä hallia”, Linnavalli sanoi.

IFK:lla on koko Liigan suurimmat ottelukohtaiset tuotot ja liikevaihto oheismyynteineen.

JYP-ottelussa olisivat katsomoiden lisäksi olleet aitiot täynnä, jos koronavirus ei olisi pysäyttänyt suomalaista urheilua.

HIFK Hockeyn toimitusjohtaja Jukka Valtanen piti tilannetta huolestuttavana, eikä pelkästään urheilun tai jääkiekon takia, vaan isommassa kuvassa.

”Kun puhutaan yhteiskunnasta, yrityksistä ja muista, ei pidä liioitella tämän merkitystä”, Valtanen sanoi HS:lle. Hän ei ollut itse pelissä, mutta seurasi viestimien kautta, mihin suuntaan virustilanne eteni torstaina.

”Nämä ovat paljon vakavampia taloudelle ja terveysalan kantokyvylle ja riskeille siellä. Jääkiekko selviää kyllä. Siihen nähden tämä on pientä ja pitää suhteuttaa siihen.”

Valtanen ei lähtenyt laskeskelemaan, paljonko IFK menettää yhden ottelun tuloissa. Suurista rahoista puhutaan, jopa sadoista tuhansista euroista.

Runkosarja viedään loppuun tyhjille katsomoille, samoin pudotuspelit, jos ne päätetään pelata.

Pelaajien asema on kuitenkin turvattu. He saavat palkkansa, vaikka pudotuspelejä ei pelattaisi.

”Minulla on selkeä käsitys, että koska pelaajat ovat määräaikaisessa sopimussuhteessa, nämä poikkeustilanteet eivät koske heitä”, pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela sanoi HS:lle.

”Kun runkosarja loppuu, pelaajilla on joka tapauksessa neljä viikkoa harjoitteluvapaata, joka on palkallista aikaa. On tämä monitahoinen asia, mutta en näe pelaajilla olevan riskiä.”

”On tämä iso asia joka tapauksessa, ja tulee aiheuttamaan monille seuroille suuria tappioita”, Saarela sanoi.