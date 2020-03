Monet pääkaupunkiseudun suuret junioriurheiluseurat ovat keskeyttäneet harjoitustoimintansa, kertoo HS:n soittokierros. Osa seuroista jatkaa kuitenkin harjoittelua toistaiseksi.

Helsingin IFK:n jääkiekkojuniorien kaikki toiminta on keskeytetty sunnuntaihin asti.

”Odotamme halliyhtiöiden päätöksiä ja ilmoitamme lisää sunnuntaina”, sanoi HIFK Ishockeyn junioripäällikkö Jari Riihinen.

Seura pyörittää noin 800 juniorin toimintaa.

Helsingin suurin jalkapalloseura, HJK ry on keskeyttänyt kaikki harjoitus- ja pelitapahtumat maaliskuun loppuun asti. HJK:n mukaan kyseessä on ylivoimainen este, joka ei vaikuta joukkueiden toimintamaksuihin. HJK:n mukaan ulkokenttiä voi käyttää omatoimiseen harjoitteluun. Kaikki sisäharjoittelutilat on suljettu.

HJK ry:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen haluaa korostaa seuran tärkeätä roolia lasten liikuttajana.

”Mielestäni meidän jalkapalloseurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden on osallistuttava uuteen tilanteeseen. Meillä on lapsia jäämässä koteihin ja sisätiloihin. Lapset pääsevät harjoituksissa purkamaan energiaansa ja liikkumaan. Kun se viedään heiltä pois, ajattelimme tehdä lapsille harjoitusvideoita ohjeiksi siitä, mitä he voivat tehdä kotona ja vapaa-ajalla. Meidän pitää saada lapset liikkumaan poikkeustilanteessa. Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme.”

Muurisen mukaan pihapeleissä lapsi voi pelailla kaverin kanssa.

”Seuraamme kaupungin ja THL ohjeistuksia, joissa suositeltiin massatapahtumien välttämistä. Jos lapsi tuntee itsensä terveeksi, kaverin kanssa pallottelu on mielestämme hyväksyttävää. Ohjattuja harjoituksia, joissa on enemmän väkeä, ei järjestetä”, Muurinen sanoi.

Kaupunki ei ole vielä ilmoittanut sulkevansa Töölön Kisahallia tai Myllypuron liikuntamyllyä. Voimisteluseurojen harjoituksia on kuitenkin jo peruttu. Taitovoimisteluseura STVK:n toiminnanjohtaja Sami Paavilainen kertoo, että seuran kaikki harraste- ja kilparyhmien harjoitukset on peruttu tämän kuun loppuun saakka.

Paavilaisen mukaan poikkeustilanteessa voimistelijat voivat tehdä kotona perusvoimaharjoituksia. Paavilaisen mielestä ongelmallista on, että edistyneempien taitovoimisteluryhmien voimistelijat eivät voi hirveän pitkään olla harjoittelematta.

”Selvitämme voimisteluliiton avustuksella, mitä voimme tehdä sulkuaikana. Tärkeintä on tietenkin hillitä taudin leviämistä”, Paavilainen sanoo.

Kilparyhmien voimistelijat harjoittelevat jopa 24 tuntia viikossa, ja harjoittelua on vaikeata lopettaa kuin seinään.

”Yritämme parhaamme mukaan pitää kiinni urheilusta. Käymme valmentajien kanssa keskustelua siitä, millaisilla ohjeilla lähdemme tauolle.”

Kaikki voimisteluliiton tapahtumat on peruttu huhtikuun puoleenväliin asti. Paavilainen uskoo, että loppukaudenkin kilpailut perutaan, koska esimerkiksi naisten telinevoimistelutapahtumissa on yleensä aina 500 henkeä. Hallitus ilmoitti torstaina, että yli 500 hengen massatapahtumat perutaan toukokuun loppuun asti.

Suomen suurimpiin kuuluva koripallon junioriseura, vantaalainen PuHu Juniorit kertoo verkkosivuillaan, että sen kaikki toiminta on päätetty keskeyttää ajalle 12.–22.3.2020. Pelaajat tulevat saamaan valmentajilta ohjeita omatoimiseen harjoitteluun.

Helsingin Taitoluisteluklubi kertoo verkkosivuillaan, että harjoitustoimintaa jatketaan ainakin toistaiseksi. Harjoituksista voi jäädä pois oman harkinnan mukaan.

Helsingin Luistelijat jatkaa harjoituksiaan mutta pienillä muutoksilla.

Myös kolmas helsinkiläinen taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubb (HSK) jatkaa jääharjoituksiaan toistaiseksi.

Suomen suurin uimaseura, espoolainen Cetus on perunyut seuran urheilijoiden osallistumisen kaikkiin urheilutapahtumiin ja leireille maaliskuussa.

Sen sijaan seuran harjoitukset jatkuvat normaalisti toistaiseksi. Valmentajat antavat tarvittaessa treeniohjelmia kotiharjoitteluun. Myös Cetuksen kurssit järjestetään toistaiseksi normaalisti.

Toiminnanjohtaja Ville Ouran mukaan uusia päätöksiä tehdään jo myöhemmin perjantaina sen jälkeen, kun Espoon kaupunki on päättänyt liikuntapaikkojensa käytöstä ja aukiolosta.

Cetuksella on noin 600 kilpauimaria sekä tuhansia ihmisiä koskevaa kurssitoimintaa, jossa kyse on suurimmaksi osaksi uimakouluista.