Jääkiekon miesten Liigan kausi päättyy välittömästi koronaviruksen takia. Mestaruus jää näin ollen jakamatta tältä kaudelta. Liiga kertoo asiasta verkkosivullaan.

”Yhteiskuntamme on tilanteessa, jota emme ole aiemmin kokeneet. Nopeasti kohonnut koronavirustartunnan riski on johtanut moniin hyvin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin, joilla on vaikutuksia jokaisen suomalaisen elämään”, tiedotteessa todetaan.

”Liigan hallituksen eilisen päätöksen jälkeen myös tilanne Liigan osalta on muuttunut radikaalisti ja päätös Liiga-kauden 2019–20 päättämisestä välittömästi tehtiin tänään. Lauantain runkosarjaottelut jäävät pelaamatta, samoin playoffs- sekä finaalisarjat. Suomen mestaruus jätetään jakamatta. CHL ja Spengler Cup -paikat jaetaan tämänhetkisten runkosarjasijoitusten mukaan.”

Päätöksen tekemiseen on tiedotteen mukaan osallistunut koko Liiga-yhteisö: pelaajat, valmentajat, lääkärit, toimihenkilöt ja yhteistyökumppanit.

”On myös selvää, että Liiga ja Liiga-seurat tulevat kärsimään mittavista taloudellisista menetyksistä, mutta kuten presidentti Niinistökin eilen totesi, talous on sittenkin vain taloutta”, sanoo Liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen.

”Kansakuntamme selviää tästä ja niin selviämme mekin. Se vaatii kovaa työtä, mutta olen täysin varma, että tämä yhteisö on siihen valmis.”