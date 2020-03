Ratamoottoripyöräily

Ratamoottoripyöräilijää Mika Kalliota ei pelota ajaminen, mutta lukuisten loukkaantumisen myötä riskien ottaminen ei viehätä enää samalla tavalla kuin nuoremmilla kuskeilla.

Valkeakoski

Valkeakosken tehtaanpiiput ovat tuttu näky ratamoottoripyöräilijä Mika Kalliolle, vaikka hän ei ole enää vuosikausiin asunut synnyinkaupungissaan.

Kallion vanhemmat asuvat yhä Valkeakoskella ja kaupungin keskustassa on yksi maailman parhaista ratamoottoripyöräilytalleista, Kallio Racing. Harva tietää, että talli voitti vuonna 2018 maailmanmestaruuden.

Mika Kallio on joutunut tyytymään pitkällä ajourallaan kolmeen MM-hopeaan ja yhteen MM-pronssiin, kun hänen veljensä Vesa ja isänsä Hannu ovat voittaneet MM-kultaa.

”Periaatteessa voisin itsekin palata alkujuurilleni, mutta se on spekulaatiota”, Mika Kallio naurahtaa, kun häneltä kysyy kilpailemisesta veljensä johtamassa kilpatallissa.

Kallio Racing kilpailee Yamaha R6 -moottoripyörillä Supersportin MM-sarjassa. Siinä kuskit ajavat kilpapyörillä, jotka on muokattu tavallisista tuotantopyöristä. Mika Kallion työpaikkana on MotoGP-sarja, jossa moottoripyörät on jo alkujaan rakennettu vain kisakäyttöön.

Molemmat ovat ratamoottoripyöräilyn promoottorin ja oikeuksia hallitsevan Dorna Sportin alaisia MM-sarjoja.

MotoGP on ratamoottoripyöräilyn arvostetuin luokka, johon yltävät vain maailman parhaat ajajat. Sarjan yksi MM-osakilpailu ajetaan ensi heinäkuussa Suomessa, Kymiringillä.

Spekulaatiolla Kallio tarkoittaa sitä, että voisi jonain päivänä ajaa kilpaa myös veljensä tallissa, mutta se ei ole kovin todennäköistä.

”Olen aina sanonut, että menen vuoden kerrallaan. Aika näyttää, mitä tapahtuu. Aika todennäköisesti jatkan jollain tavalla lajin parissa, kun siitä on osaamista pitkältä ajalta”, Kallio sanoo.

”Autan ja tuuraan, jos jotain sattuu.”

Mika Kallio MotoGP:n kilpailussa Itävallassa elokuussa 2017. Sijoitus oli kymmenes. Kuva: Vesa Koivunen

Vuonna 2016 Kallio teki sopimuksen itävaltalaisen KTM:n kanssa. Se on yksi kuudesta isosta tehdastallista MotoGP:ssä. Kallio ei ole saanut tallissa kisakuskin pestiä, vaan jatkaa testikuljettajana.

Kisoissa hän ajaa tarvittaessa, jos vakituisille kuljettajille sattuu jotakin. Viime kauden lopulla Kallio ajoi kuusi MM-osakilpailua, kun ranskalainen Johann Zarco sai potkut.

”En odota tai toivo, että joku loukkaantuisi tai saisi potkut että pääsisin ajamaan, mutta kilpailu ajopaikoista on kova”, Kallio sanoo.

Viimeisen neljän vuoden aikana Kallio on ajanut vain kolmessatoista MM-osakilpailussa. Kaikkiaan hänellä on kuitenkin 233 starttia ratamoottoripyöräilyn eri MM-luokissa.

Kausilla 2009 ja 2010 hän ajoi lähes täydet MotoGP-sarjat Ducatilla. Sitä ennen hän oli voittanut MM-pronssia 250-kuutioisten luokassa.

Pääsy kuninkuusluokkaan oli silti aina hänen haaveenaan. Nyt hän on siellä, mutta kisoja osuu hänelle harvakseltaan.

Kallion mukaan tallit suosivat yhä nuorempia kuljettajia ja kansalaisuutta. Moottoripyörien myynnissä ja markkinoinnissa Suomi ei ole valmistajien ykkösmaita samalla tavalla kuin Italia, Ranska ja Espanja.

MM-sarjassa onkin paljon nuoria ja jopa uhkarohkeita kuljettajia Etelä-Euroopasta.

”Pienistä maista tulevien kuljettajien täytyy tietää realiteetit, joilla isot tehtaat tekevät bisnestä. Jos on ajajana maailmassa kolmen parhaan joukossa, häntä viedään varmasti eteenpäin.”

Tällä kaudella Kallio kiertää joissain osakilpailuissa KTM:n kisatiimin mukana.

Mika Kallio pääsi ensimmäisenä ajamaan uudella Kymiringin moottoriradalla viime vuoden elokuussa. Kuva: Rio Gandara / HS

Kalliollekin on sattunut radalla paljon. Kuusi kertaa kaatuminen on vienyt hänet myös leikkauspöydälle. Kesällä 2018 hän kaatui pahasti Saksassa. Edessä oli pitkä toipuminen ja kuntoutus.

”Periaatteessa se oli pahin loukkaantuminen, mitä minulle on sattunut. Olin puoli vuotta pois pyörän selästä. Polvi muljahti kokonaan pois ja rikkoi neljä nivelsidettä”, Kallio kertoo.

Uran pituuteen nähden Kallio on silti pysynyt aika hyvin terveenä. Ensimmäisen MM-lähtönsä hän ajoi jo 19 vuotta sitten.

”Huomaa, että tietyt paikat ovat saaneet iskuja. Ajoasentokaan ei ole kovin ergonominen.”

Kaatumisista huolimatta 37-vuotias Kallio ei pelkää ajamista. Iän myötä halu ottaa tarpeettomia riskejä on vähentynyt, mutta se on eri asia kuin pelko.

”Nuoremmat kaverit saattavat ottaa älyttömiä riskejä radalla. Näin vanhempana kaverina sitä toistelee mielessään, onko siinä järkeä ja alkaa ajatella asioita eri kantilta.”

Kuinka hyviä kavereita ajajat ovat keskenään?

”Piiri on pieni, kaikki tuntevat toisensa. Radalla taistellaan kylki kyljessä ja osumia tulee. Kaikkien kanssa välit eivät kohtaa. Vaikeaa on kenenkään kanssa rakentaa ystävyyssuhteita”, Kallio sanoo.

Kallion mukaan kisatilanteessa kuljettajat ajattelevat vain parastaan ja omaa etuaan.

”Ei olla vihamiehiä, muttei kavereitakaan. Jokainen tekee kaikkensa, että on ensimmäisenä maalissa. Tulee helposti sanomista toisten kuljettajien kanssa”, Kallio kertoo lajin kilpailuluonteesta.

Viime elokuussa Kallio testasi muiden kärkitallien kuljettajien kanssa Kymiringin uutta moottorirataa. Kuskien yleinen mielipide oli, että rata on hidas.

Myös Kallio oli sitä mieltä, eikä hän ole muuttanut mielipidettään.

”Rata on hitaanoloinen, eikä sen malli muutu. Kymiring poikkeaa valtavirrasta, millaisilla radoilla muuten ajetaan. Se on selkeästi hitain. Rata ei hirveän hyvin sovellu pyörille, joissa on isot tehot”, Kallio sanoo.

”Olen ajanut vuosikausia jäällä ja sieltä urani aloittanut. Otetaan mestaruus pois.”

Mika Kallio (oik.) veljensä Vesan kanssa jäärata-ajoissa Kuusankoskella tammikuussa 2004. Kuva: Markus Jokela / HS

Muuten hänellä on radasta hyvää sanottavaa. Kymiring on tärkeä koko suomalaiselle moottoriurheilulle.

”On älytön merkitys, että tällainen iso spektaakkeli, kuten MotoGP, tuodaan Suomeen. Iso juttu, että saadaan nuoria mukaan.”

Suomen MotoGP-luokan osakilpailu ajetaan 12. heinäkuuta. Kalliota ei välttämättä nähdä silloin lainkaan radalla, kuten Kymiring on omassa markkinoinnissaan monta kertaa laskenut.

”Mielelläni olisin lähtöviivalla, mutta voi olla, että se jää minun osaltani ajamatta. Voisin yrittää mukaan villillä kortilla, mutta KTM:n johdon pitää antaa vihreää valoa. Uuden pyörän kehitystyön kannalta kisa on huonossa ajankohdassa”, Kallio sanoo ja korostaa, ettei päätös ole lopullinen.

Lauantaina ja sunnuntaina Kallio on mukana jäärata-ajon SM-kisoissa Kajaanissa ja Konnevedellä.

Heikon jäätilan takia SM-sarja supistui kahteen osakilpailuun. Jäällä Kallio on ajanut toistakymmentä Suomen mestaruutta.

”Olen ajanut vuosikausia jäällä ja sieltä urani aloittanut. Otetaan mestaruus pois.”

Mika Kallio viritteli piikkejä pyöriin viikonloppuna ajettavaa jäärata-ajoja varten. Kuva: Reijo Hietanen

Koronavirus vaikuttaa myös MotoGP:hen

MotoGP-luokan kauden avauskilpailu piti ajaa viime viikonloppuna Qatarissa, mutta se peruuntui koronaviruksen takia.

MotoGP-luokassa on paljon italialaisia ajajia ja työntekijöitä, joita Qatarin viranomaiset eivät päästäneet maahan. Pikkuluokkien MM-kausi sen sijaan alkoi Qatarissa.

Myös Thaimaan MotoGP:n osakilpailu siirtyi uuden koronaviruksen takia ajettavaksi keväästä syksyyn.