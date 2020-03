Entinen ministeri ja kansanedustaja Juha Rehula ei karta hankalia paikkoja. Nyt hän hermostuttaa ainakin osaa raviväestä uudistuspuheillaan. Lisäksi Rehula herättää huomiota Jukolan viestissä erikoisella tyylillään.

Julkaistu: 2:00

Luokkakuva vuodelta 1974. Kyseessä on Lahden lyseon oppikoulun 1C-luokka, ja kuva otettiin liikuntatunnin jälkeen. Kuvassa useilla pojilla on Lahden Kuusysin (kuten tämän jutun kirjoittajalla) tai Reippaan verkkarit.

Yhdellä pitkällä pojalla on Hollolan Urheilijoiden verkkarit.

Hän on Juha Rehula.

Nyt yli 45 vuotta myöhemmin Rehula on jälleen kuvattavana Hollolan Urheilijoiden verryttelytakissa – tosin uudemmassa versiossa.

”On se alkuperäinenkin jossain”, Rehula tuumaa.

Juha Rehula ja Hollolan urheilijoiden verryttelypuku luokkakuvassa vuodelta 1974. Logo oli tuolloin oikealla puolella. Kuva: Ismo Uusituvan kotialbumi

Kuvauspaikka on Pukkilan kunnan hyvinvointikeskuksen pihamaa, koska Rehula on vähintään maaliskuun loppuun asti Pukkilan, Uudenmaan pienimmän kunnan, vs. kunnanjohtaja. Entinen ”soteministeri” ja eduskunnasta viime vaaleissa pudonnut Rehula (kesk) on siis saanut töitä.

”Kymmenen kuukauden työttömyyden jälkeen tämä tuntuu todella hyvältä”, Rehula sanoo.

Nyt ei kuitenkaan puhuta Pukkilan kunnan asioista, vaan pääosassa on urheilumies Rehula ja ennen muuta Hippoksen puheenjohtaja Rehula, joka edelleen erottuu joukosta kuten luokkakuvassa.

Jos sotekuvioissa Rehula oli melkoisessa kiirastulessa ja myös burnoutin partaalla, ei hän kovin helppoon luottamustehtäväänkään hakeutunut, kun hänet valittiin vajaa pari vuotta sitten Suomen Hippoksen, suomalaisen raviurheilun keskusjärjestön, puheenjohtajaksi.

Kun Rehula aloittaa luennon Hippoksen tehtävistä, kädet viuhtovat sinne tänne. Luentonsa lopuksi hän toteaa: ”Hippoksella on maineikas historia ja menneisyys.”

Entä nykyisyys ja tulevaisuus? Rehula nostaa ensimmäiseksi kaksi ”ylöspäin osoittavaa käyrää”.

”Vuonna 2019 maksettiin enemmän palkkioita kuin suomalaisessa ravihistoriassa koskaan. Lisäksi kesäratojen yleisömäärässä on plussaa.”

Sen sijaan päärata Vermon ja maakuntaratojen yleisömäärät ovat laskeneet vinhaa vauhtia. Parikymmentä vuotta sitten keskiviikon raveissa Vermossa oli 3 500–4 000 katsojaa.

”Etäpelit tulivat, ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kasvoi. Siellä on nyt noin tuhat henkeä”, Rehula sanoo.

Aina ei taida olla ihan sitäkään.

”Joskus ei ole.”

Nyt koronaviruksen takia ravit ajetaan ilman yleisöä.

Miten on mahdollista, että palkkioita maksettiin enemmän kuin aiemmin, vaikka ratojen liikevaihto on laskenut?

”On ollut [mahdollista], kun pelivaihto on mennyt tuohon suuntaan”, Rehula sanoo ja huitoo yläviistoon.

Hippoksen rahapelitoiminnot siirtyivät vuoden 2017 alussa Veikkaukselle, ja lakiin on kirjattu, että Hippos saa tuotoista neljä prosenttia. Tämä selittää palkkioiden kasvut.

Kaikki ravi-ihmiset eivät kuitenkaan ole innoissaan oman peliyhtiön menettämisestä. Rehula on eri mieltä vastustajien kanssa.

”Vastaukseni on yksiselitteisen selvä. Olisimme poloisia tässä maailman merten myllerryksessä ja myrskyissä, jos olisimme yksin. Eihän meidän volyymit markkinoinnissa riittäisi mitenkään.”

Mitä olisi tehtävissä, jotta kansa löytäisi paremmin raveihin? Rehula on toitottanut, että jotain tarvitsisi tehdä, mutta kaikki eivät ole innoissaan.

”Juu ei, kun se tarvitsee muutoksen. Taakse katsominen on turvallista, mutta jos halutaan muutosta, täytyy jotain tehdä uudella tavalla.”

Samalla Rehula kiirehtii sanomaan: ”Arvostan todella paljon ihmisiä, jotka ovat tässä kyynärpäitään myöten.”

Sen Rehula myöntää, että yhtä ”kikka kolmosta” ei ole, millä ravitoiminta saataisiin kasvu-uralle, mutta hän nostaa esille kaksi esimerkkiä: ”kruununjalokivi” Kuninkuusravit ja kansainvälisen tason tähden.

Kuninkuusraveissa käy kymmeniä tuhansia katsojia. Jotta saman tai edes osan tästä saisi toistumaan, Rehula kaipaa huippuravuria, jota ”kaikki” tulisivat katsomaan.

”Me [katsoo jutun kirjoittajaa] ollaan sitä ikäluokkaa, joka muistaa autojen takalasissa 1970-luvulla olleen tekstin ’Teiden Charme’. Charme Asserdal oli oikeasti kova hevonen. Meiltä on puuttunut kansainvälisen tason tähti. Lähellä on oltu. Me tarvittaisiin se tähti.”

Lisäksi Rehula kaipaa raviradoille muutakin – ja nimenomaan jatkuvaa – toimintaa kuin ravit.

”Nyt lämmitetään tyhjiä kuutioita ties kuinka paljon. Lisäksi monet rakennukset ovat peruskorjaustarpeessa.”

Sitten Rehula heittää kommentin, joka saattaa monilla raviradoilla nostaa hiukset pystyyn.

”Odotan sitä päivää, että jokaiselta raviradalta löytyy liiketoimintasuunnitelma.”

Kun Rehula kaipaa ravien ja raviratojen uudistamista, saako hän tukea ravipiireistä?

”Kyllä mulla kavereita on. En ole yksin – varsinkaan siihen asti, että muuttua pitää. Sanoisin näin, että tämä on sukupolvikysymys.”

Rehulan mukaan ravikuviossa on niin monta hämmentäjää, että asiassa kuin asiassa on aivan vastakkaisiakin mielipiteitä.

”Se tekee tästä mielenkiintoista”, Rehula sanoo eikä näytä yhtään huvittuneelta.

Rehulan raviristiretkeä kuvaa ehkä kärjekkäimmillään se, kun hän tapasi Oulun lentokentällä entisen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön Erkki Virtasen.

”Virtanen sanoi minulle: ’Kuule Rehula, sä olet ihan hullu mies.” Totesin: ’Niin mä olenkin ja tiedän sen.’ Virtanen: ’Ensin sote ja nyt Hippos.’”

Rehula ei tunnu olevan moksiskaan vastustuksesta.

”En ole tavoitellut Hippoksen puheenjohtajuutta, jotta saisin cv:hen merkinnän. Mulla on siellä ihan tarpeeksi tavaraa. Mun motiivi lähtee siitä, että niillä 15 000 ihmisellä olisi jatkossakin töitä, jossa keskiössä olisi edelleen hevonen.”

Juha Rehula (kuvassa kesk.) osallistui vuonna 2010 Mommilanjärven souteluun. Kuva: Reijo Hietanen

Kun raviasia näyttää olevan vahvasti Rehulan sydämenasia, mistä kiinnostus on kummunnut. Näin se menee: Lapsena hän kävi joitain kertoja Lahden vanhalla raviradalla Kärpäsenmäessä, mutta varsinainen innostus syttyi vuonna 1992, kun hän kävi ensimmäisen kerran Jokimaan raveissa Lahdessa.

”Jäin kerralla koukkuun.”

Kun ravi-innostus vain kasvoi, edessä oli myös osaomistuksen hankkiminen ravihevoseen. Se ei kaikilta kohdin mennyt ihan sujuvasti.

”Puoliso on ilmoittanut, että jos joskus avioeron haluaa, mitään muita perusteita ei tarvita kuin hevosen omistaminen. Vuosien varrella on ollut muutama kiusallinen tilanne. Se, että omistaa osan hevosesta tai hevosen, sitä ei ole välttämättä ihan helppo kertoa kotona.”

Rehulan mukaan kohtalotovereita on paljon.

”Minulta saa vertaistukea, jos kotona ei ole löytynyt sopivaa hetkeä kertoa.”

Mikä siinä kertomisessa niin vaikeaa on?

”Se kato… se vaatii oikean hetken, että asioista voi puhua. Päätöksenteko on aika nopeaa, ei siinä paljon ehdi soittelemaan.”

Tällä hetkellä Rehulalla ei kuitenkaan ole yhtään osaomistusta ja siihen on selkeä syy.

”Ihan vähäinen syy ei ole se, että elämäntilanteen muuttuessa arjen menot piti sopeuttaa olemassa oleviin tuloihin”, Rehula toteaa.

”Se kirpaisi sillä lailla, että se [omistus] on yksi osa [raviurheilua]. Osaomistamani Santa Spirit voitti aikanaan Käpylä gp:n Vermossa. Mulla on sellainen kuva, jossa mulla on jalat 20 senttimetriä ilmassa. Se vain tuntui niin hyvältä.”

Kävellen Jukolan viesti jo 14 kertaa

Juha Rehulan urheiluinnostus ei suinkaan ole pelkkää ravia. Hän on muun muassa suunnistanut Jukolan viestissä 14 kertaa – ja omalla tyylillään eli kävellen.

”Mä olen niin huonossa kunnossa.”

Hänelle oli joskus kerrottu, että sen verran pitää jaksaa, että lähtö- ja maaliviitoituksella pitää olla ainakin juoksevinaan.

”Olen mä hölkännytkin.”

Joka tapauksessa kävelystä Jukolassa on tullut ”juttu” eikä sitä kaikki katso naama peruslukemilla.

”Moni mulle nauraa ja osa päin naamaakin, mutta en mä siitä välitä. Tärkeintä on löytää rastit. Olen kokenut 14 kertaa, että tarkastaja on sanonut ok.”

Myös ensi kesän Jukolaan Rovaniemelle Rehula on menossa.

”Neljännen osuuden voisi mennä kävelemään.”

Rehula harrastaa lisäksi toista kilpaurheilua, curlingia.

”Pelaan curlingia Lahden Kortteliliigassa Peräkylän pojissa. Olemme voittaneet yhdeksän kertaa Kortteliliigan mestaruuden.”

Juha Rehula kilpailee curlingissa Lahden Kortteliliigassa. Kuva on vuodelta 2005. Kuva: Juha Tanhua

Rehulan urheiluinnostus näkyy myös hänen Facebook-päivityksissään, joissa on kuvia etenkin pesäpallo-, lentopallo- ja salibandyotteluista. Pesäpallossa hän tunnustaa olevansa takinkääntäjä.

”Alun perin pidin pesäpalloa lajina, johon menevät Suomen pikajuoksijat ja keihäänheittäjät. Olin varmaan viime kesänä 30 peliä paikan päällä katsomassa… juu ei, 30 ei riitäkään.”

Otteluun meno ei välttämättä ole mitenkään ennakolta suunniteltua.

”Saatan ajaessani pysähtyä kentän reunalle. Kunhan siellä on puffetti, josta saa kahvia. Jotkut käyvät huoltoaseman kahviossa, minä saatan poiketa pesäpallo-ottelun puffettiin.”

Juha Rehulan työpiste sijaitsee ainakin maaliskuun loppuun asti Pukkilan kunnan hyvinvointikeskus Onnissa. Kuva: Juhani Niiranen / HS