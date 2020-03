Dana White on Donald Trumpin kannattaja. Kuva: KEVIN LAMARQUE / Reuters

NBA, NHL, NCAA… urheilubisneksen jättiläiset taipuvat yksi kerrallaan koronaviruksen edessä, viimein jopa Valioliiga. Vaan yksi haraa vastaan. Vapaaottelujätti UFC ei aio luopua miljardiluokan liiketoiminnastaan, vaikka raju kontaktilaji on viruksen leviämisen kannalta riskialtista jo harjoitteluarjessa, areenatapahtumista puhumattakaan.

”En välitä paskaakaan koronaviruksesta. Jos asia on minusta kiinni, jatkamme bisnestämme. Me huolehdimme ottelijoidemme turvallisuudesta aina”, UFC-presidentti Dana White linjasi viikko sitten.

Tänä viikonloppuna kamppailusirkus vierailee Brasiliassa. Julkisesti organisaatio ei ole sanallakaan harkinnut lauantain tapahtuman perumista, mutta paikallisviranomaisten pakottamana UFC taipui lopulta yleisöttömään iltamaan. Edes mediaa ei päästetä areenalle, vaan toimittajat seuraavat taistoja ruudun välityksellä.

Tulevalla viikolla UFC:n on tarkoitus matkata Lontooseen, jossa häkkiin on nousemassa muun muassa Suomen Makwan Amirkhani. Muiden urheilutoimijoiden peruessa toimintojaan UFC-johto on pysytellyt lähinnä vaiti, mutta suunnitelmista ei ole tingitty.

”Tällä hetkellä aiomme edetä suunnitellusti ja se tapahtuma on toteutumassa. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa”, White totesi torstaina ESPN:lle.

Dana White on tunnettu Donald Trumpin hallinnon puolestapuhuja ja kamppailumogulin ajatusmaailma myötäilee Yhdysvaltain presidentin värikästä linjaa: hyvästä bisneksestä ei suosiolla luovuta. UFC on toisaalta ollut pitkään urheiluviihteen ja tapahtumatuotantojen edelläkävijä, nytkin se etsii luovia ratkaisuja.

Yleisötapahtumien kieltojen levitessä UFC:n suunnitelmissa on siirtää iltamiaan Las Vegasin päämajan yhteyteen valmistuneeseen APEX-areenaan – jos vain terveitä ja halukkaita ottelijoita riittää.

Suurin koetinkivi on huhtikuulle suunniteltu, vuosia odotettu ja useasti peruuntunut mestaruusottelu Khabib Nurmagomedovin ja Tony Fergusonin välillä. Siitä UFC pitää kiinni viimeiseen asti, vaikka tapahtumapaikaksi päätetty Brooklyn on jo nyt hätätila-aluetta.

”Meillä on mahdollisuus järjestää tapahtumia omalla areenalla, ja teemme suoraan yhteistyötä Nevadan urheilukomission kanssa. Aiomme varmistaa, että häkissä kilpailee aina kaksi tervettä urheilijaa. Olemme olleet yhteydessä ottelijoidemme kanssa ja he haluavat urheilla”, White vakuutteli ESPN:n haastattelussa.

UFC-ottelijat ovat muuhun urheilumaailmaan verrattuna hämmästyttävän myöntyväisiä jatkamaan ottelemista riskeistä huolimatta. Tämä heijastaa toisaalta heidän heikkoa ammatillista asemaansa. UFC kohtelee urheilijoitaan alihankkijoina, ei työsuhde-etuja nauttivina työntekijöinä.