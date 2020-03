Meksikon MM-rallissa nähtiin seitsemännellä erikoiskokeella suomalaisittain hurja tilanne, kun M-Sportin Esapekka Lapin Ford Fiesta WRC leimahti ilmiliekkeihin pätkän lopussa. Lappi luonnollisesti keskeytti työkalun palaessa karrelle.

Lappi ja hänen kartanlukijansa Janne Ferm pääsivät järjestäjien mukaan turvallisesti ulos palavasta autosta.

”En tiedä yhtään, mitä tapahtui. Huomasimme Jannen kanssa maaliviivalla, että auto alkoi palamaan. Erikoiskokeen aikana emme havainneet mitään ongelmia. Ei siellä bensa tai mikään haissut”, Lappi kertasi tilannetta.

Lappi kertoo, että ei alkuun ymmärtänyt, kuinka suuresta palosta on kyse. Fermin poistuttua autosta Lappi jatkoi vielä hetken ajamista. Ford Fiesta oli lopulta ilmiliekeissä.

”En tajunnut aluksi, miten pahasta tulipalosta oli kyse. Ajattelin vaan, että kyllä tämä tästä vielä sammuu. Olisi aika kiva tietää, mikä siellä oikein syttyi. Voi vaan olla hyvin vaikeaa siitä saada selkoa”, kun auto on palanut ihan kokonaan.

Lapin auton tulipalon myötä yksi erikoiskoe jouduttiin perumaan, koska muut autokunnan eivät päässeet tarpeeksi nopeasti palopaikan ohi.

Samalla pätkällä myös Hyundain Dani Sordon auto syttyi palamaan, mutta espanjalaisen menopeli sammui nopeasti.

Kärkikuljettajista myös MM-sarjan kärkinimi Hyundain Thierry Neuville joutui perjantaina keskeyttämään teknisen vian vuoksi.

Rovanperä ajoi varovasti viidenneksi

M-Sport Fordin Teemu Suninen lähtee hienoista asetelmista lauantain ajopäivään. Jokelalainen on 12 ajetun erikoiskokeen jälkeen kilpailussa toisena.

”Päivä sujui erittäin hyvin. Vauhti oli koko ajan kohdallaan. Ajo on tuntunut taas omalta hyvältä tekemiseltä. On nautinnollista ajaa, kun pystyy viemään auto äärirajoille. Tämä on selkeästi askel kohti parempaa kahden vaikeamman rallin jälkeen”, Suninen summasi.

Kilpailua johtava Toyotan Sebastien Ogier on vain 13,2 sekunnin päässä suomalaisesta. Väkisin Suninen ei kuitenkaan lähde uransa ensimmäistä MM-voittoa tavoittelemaan.

”Tänään tuli rennosti, toivottavasti huomenna myös. Aika erilainen fiilis on nyt kuin Ruotsissa. Podium olisi erittäin hienoa. Ei riehuta väkisin voitosta”, Suninen totesi.

Rallissa kolmantena ajaa Toyotan Elfyn Evans 33,2 sekuntia kärjen takana. Hyundain Ott Tänak ja tallikaveri Kalle Rovanperä vaanivat kuitenkin vain parin sekunnin päässä.

Rovanperä kärsi perjantaiaamuna rengasrikon, jonka myötä joutui ajamaan monta erikoiskoetta varovaisemmin. Iltapäivällä nuorukaisen vauhti koheni ja Rovanperä nousi taistelemaan jopa palkintosijasta.

”Koko ajan meni paremmin ja itseluottamus nousi. Oli mukava nähdä, että pystyin jatkuvasti oppimaan autosta. Huomenna ei ole meillä paras mahdollinen lähtöpaikka. Varmasti joudutaan paljon putsaamaan tietä, mutta katsotaan, mitä voidaan tehdä”, Rovanperä kertoi.