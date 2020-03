Jalkapallon Veikkausliigan joukkueet olivat hyvää vauhtia valmistautumassa huhtikuun alussa alkavaan liigakauteen, kun perjantaina tuli tieto sarjakauden avauksen lykkäämisestä kesäkuun alkuun. Moni seura ajautui epävarmuuden tilaan: mitä tapahtuisi seuraavaksi, mitä käy tulovirralle ja miten pelaajien kanssa toimittaisiin?

Rovaniemen Palloseuran puheenjohtaja Risto Nivan mukaan poikkeustilanteen vaikutuksia on vielä mahdotonta arvioida. Lisää selviää hänen mukaansa sen jälkeen, kun Euroopan jalkapalloliitto Uefa tekee päätöksiä koskien EM-turnausta, eurooppalaisia seurajoukkuekilpailuja ja kansallisia liigoja. Rovaniemen Palloseuran toiminta on kuitenkin loppunut toistaiseksi, niin edustusjoukkueen kuin 1200 juniorin harjoitukset.

”Annoimme lomautusvaroituksen kaikille työntekijöillemme”, Niva sanoo.

Nivan mukaan seuraavaksi RoPS rupeaa keskustelemaan yhteistyökumppanien kanssa.

”Täytyy kysyä, haluavatko he lykätä maksuja, kun kausi ei ala vielä vai ovatko he valmiita maksamaan maksuja kevään aikana suunnitellusti. Tilanne vaikuttaa kassavirtaan ja kaikkeen. Tilanne on tosi huolestuttava. Tässä pitää neuvotella pelaajien ja kaikkien kanssa. Joustoa vaaditaan kaikilta”, Niva sanoo.

RoPSilla on junioritoiminta keskeytetty Palloliiton ohjeistuksen mukaan maaliskuun loppuun asti.

”Jos pitäisi ennustaa, se keskeytys jatkuu. Etenemme viranomaisten ohjeiden mukaan. Katsotaan, mitä ohjeita tulee kuun loppupuolella.”

Nivan mukaan vielä hän ei ole saanut vaatimuksia toimintamaksujen palauttamisesta.

”Siitä lähdemme, että emme ole niitä palauttamassa, koska muuten olisimme suoraan sanottuna ihan kusessa. Niistä maksuista maksetaan juniorivalmentajien palkat ja toiminta. Oletuksemme on, että toiminta jatkuu myöhemmin. Pidentäisimme juniorien kautta ja siten hakisimme kompensaatiota”, Niva selittää.

Hänen käsityksensä mukaan ihmiset ymmärtävät hyvin, miten poikkeuksellisesta tilanteesta on kyse.

”Jos kaikki seurat joutuisivat palauttamaan maksuja ja hoitamaan velvoitteet valmentajille ja pelaajille, loppuvuonna tuskin olisi yhtään urheiluseuraa pystyssä.”

Niva on saanut torstai-illasta lähtien jatkuvalla syötöllä huolestuneita puheluita, joissa on kysytty, miten toimitaan tässä tilanteessa. RoPS on varannut koko sunnuntain seuran sisäisille info- ja palaveritilaisuuksille.

Veikkausliigan hallitsevan mestarin, Kuopion Palloseuran toimitusjohtajan Jarmo Heiskasen mukaan liigaseurat pääsevät ensi viikolla laatimaan uutta otteluohjelmaa. Ensin pitää kuulla, mitä päätöksiä Uefa tekee EM-kisojen ja eurooppalaisten seurajoukkuekilpailuiden suhteen.

”Veikkausliigan lykkääntymisen jälkeen valmennus rupesi miettimään, miten olisimme valmiita kauteen kesäkuussa. Otimme pelaajat koolle ja keskustelimme heidän kanssaan. Ajatus oli, että pidämme lomaa, koska olimme jo neljä viisi kuukautta olleet harjoituskaudella. Emme jatkaisi kahta ja puolta kuukautta samalla tavalla. Pidämme vuosiloman nyt, ja aloitamme sitten uuden harjoituskauden”, Heiskanen sanoo.

Heiskasen mukaan pelaajilla oli huoli siitä, että he pääsisivät samalla tavalla suojautumaan virukselta kuin kaikki muutkin ihmiset ja olemaan lähellä läheisiään tässä tilanteessa.

”Pelaajien ei tarvitse nyt liikkua samalla tavalla kotoaan kuin normaalitilanteessa.”

Heiskasen mukaan vielä on aikaista arvioida, millaisia taloushuolia kauden lykkääntyminen aiheuttaa seuralle.

”Olisi jopa väärin, jos ei aiheutuisi, kun tilanne aiheuttaa vaikeuksia kaikille muillekin aloille yhteiskunnassa.”

HIFK:n toimitusjohtajan Christoffer Perretin mukaan poikkeustilanteessa hänellä on päällimmäisenä mielessä pelaajien ja muun henkilökunnan terveys. Mutta myös seuran talous mietityttää.

”Huhti-toukokuussa meillä olisi ollut merkittäviä otteluita: Stadin derby ja paikallisotteluita. Tästä tulee meille useiden satojen tuhansien eurojen menetys tai lykkäys. Se aiheuttaa haasteita taloudelle”, Perret sanoo.

HIFK:n edustusjoukkueen toiminta pantiin heti jäihin. Parin seuraavan viikon ajan joukkueen pelaajat saavat yksilövalmennusta valmentajiltamme. Sen jälkeen joukkueen on määrä pitää lomaa.

”Lain mukaan meidän pitää antaa kahden viikon varoaika sille, että lähetämme pelaajat lomalle. Maanantaina lähtee viesti, että loma alkaa kahden viikon kuluttua. Loman alkaminen aikaisemmin vaatisi kaikkien hyväksynnän. Pelaajayhdistys on neuvonut pelaajia odottamaan”, Perret sanoo.

Perret sanoo, että lomautuksiin ei ole tarvetta. Hän on jutellut tilanteesta edustusjoukkuetta hallinnoivan yhtiön omistajien kanssa.

”Tällä hetkellä olemme siinä uskossa ja toivossa, että tauko toiminnassa ja yleisötapahtumien lykkäys olisivat riittäviä toimenpiteitä, jotta pääsisimme pelaamaan kesäkuussa.”

Perretin ja HIFK:n toiveissa oli, että sarja voitaisiin pelata kokonaisuudessaan läpi kesä-marraskuussa.

”Ilokseni huomasin, että kaikki muut seurat olivat samaa mieltä. Jos pitää vähentää, vähennämme ensin eurolopputurnauksesta, sitten loppusarjoista ja viimeisenä kaksinkertaisesta runkosarjasta. Meidän tarkoituksenamme on pelata mahdollisimman monta peliä ja jatkaa pelejä marraskuun loppuun asti.”

Perret sanoo, että HIFK:lle olisi ollut katastrofi, jos otteluita olisi pelattu tyhjien katsomoiden edessä. Parempi vaihtoehto on, että tulot lykkäytyvät.

FC Honka kääntyi Tikkurilasta takaisin Tapiolaan

Vielä perjantaina Veikkausliiga-seura FC Hongan joukkue oli matkalla Ouluun pelaamaan lauantaina Suomen cupin neljännesvälieräottelua AC Oulua vastaan. Perjantaina joukkue teki viimeistelyharjoituksen Tapiolan urheilupuistossa, piti ottelupalaverin ja siirtyi sitten Tikkurilan asemalle valmiina lähtemään junalla Ouluun.

Joukkueen kapteenistoon kuuluvan Duarte Tammilehdon mukaan joukkue ehti syödä Tikkurilassa lounaan ennen kuin päävalmentaja Vesa Vasara ilmoitti, että joukkue lähteekin takaisin Tapiolaan. Joukkueen manageri Hexi Arteva oli ollut Veikkausliigan hallituksen kokouksessa, josta hän tuli suoraan Tapiolaan pukukoppiin.

”Kävimme siinä asiaa läpi. Saimme pukukopissa kuulla, että Veikkausliigan alku oli lykkääntynyt, ja samoin cupin peli Oulussa”, Tammilehto sanoi.

Tammilehdon mukaan joukkue osasi odottaa uutista, sillä samaan aikaan huomattavasti suuremmat sarjat olivat keskeytyneet.

”Vähän jopa ihmettelimme, että olimme menossa pelaamaan Suomen cupin ottelua. Perumispäätös oli lopulta linjassa sen kanssa, mitä muualla maailmassa tapahtui.”

Tammilehdon mukaan koko joukkue oli kyllä valmis pelaamaan ottelun.

”Kukaan meistä ei kuulu riskiryhmään. Tietysti sellainen huoli meillä oli siitä, mitä maailmassa oli tapahtumassa ja mitä vanhemmille ihmisille ja sairaille ihmisille voisi käydä.”

Palloliiton ohjeiden mukaan joukkueet eivät saa harjoitella joukkueharjoituksissa maaliskuun loppuun asti.

”Toiveena pelaajilla tietenkin on, että pääsisimme mahdollisimman nopeasti takaisin töihin. Tämä ei ole unelmatilanne. Kävimme juuri äskettäin ulkomailla leirillä ja olimme hyvässä pelivireessä. Olimme valmiita aloittamaan kauden”, Tammilehto sanoo.

”Toki nyt ihmisten terveys on paljon tärkeämpi asia kuin jalkapallo, ja mukaudumme tähän tilanteeseen.”