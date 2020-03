Petra Olli, Eva Wahlström ja nyt Kaisa Mäkäräinen.

Suomalaisesta huippu-urheilusta on poistunut lyhyen ajan sisällä paljon naisenergiaa.

Kaikki kolme ovat lajeissaan myös maailmanmestareita.

Olli päätti painiuransa vain 25-vuotiaana motivaatiovaikeuksiin. Palava into painiin yksinkertaisesti loppui.

Wahlström nyrkkeili ensin huipulla amatöörinä ja viimeiset kymmenen vuotta ammattilaisena. Hänen uransa päättyi kypsässä 39-vuoden iässä paljolti terveydellisiin syihin. Kroppa ei kestänyt enää rääkkiä.

Mäkäräinen olisi hyvin voinut jatkaa ampumahiihtoa vielä muutaman vuoden. Päätös lopettaa 37-vuotiaana oli lopulta pitkän harkinnan tulos.

”En palaa enää maailmancupiin, se on selvä. Kotimaassa minut nähdään vielä numerolappu rinnassa”, Mäkäräinen sanoi lauantai-iltana Kontiolahden ampumahiihtostadionilla hänen uraansa pitkään seuranneille suomalaistoimittajille.

Puhuessaan Mäkäräisen ääni välillä värisi, eikä se johtunut kylmästä säästä ja tuulesta. Liikutus oli aitoa.

Seuraavan kerran Mäkäräinen saattaa panna numerolapun rintaansa huhtikuun alussa maastohiihdon SM-kisoissa, jos niitä ei peruta.

Kisat ovat Ristijärvellä, Kaisan syntymäpaikkakunnalla.

Mäkäräinen osoitti päätöskisan neljännellä sijallaan, että hän kuuluu yhä ampumahiihdon kärkeen.

Tarkemmalla ammunnalla hän olisi voinut kamppailla tällä kaudella tosissaan uransa neljännestä maailmancupin kokonaiskilpailun voitosta ja MM-mitaleista.

Vielä enemmän liikuttunut oli Mari Eder (o.s. Laukkanen). Hän suri ystävänsä lopettamista silmät punaisena.

Kaksikko on tuntenut toisensa vähintään viisitoista vuotta. He ovat kiertäneet samoja kilpailuja ja kokeneet yhdessä urheilun niin hyvät kuin huonotkin hetket.

Eder ei puhunut turhaan, kun hän sanoi, että ”Kaisa on yhtä kuin Suomen ampumahiihto, että sellainen merkitys”.

”Kaisa on omalla esimerkillään rakentanut sen, että muilla on jonkinlainen mahdollisuus tehdä tätä urheilua”, Eder puki sanoiksi sen, mitä moni ajatteli.

Kun Mäkäräinen lopettaa, ampumahiihdolla ja urheilijoilla on yhteinen huoli lajin taloudellisesta tulevaisuudesta. Moni tukija on ollut paljolti mukana Mäkäräisen takia – tai ansiosta.

Hän on ollut lajin taloudellinen moottori.

Suomen Ampumahiihtoliitolla on muutenkin ollut tiukkaa saatikka sitten ehkä tämän jälkeen, kun samalla koronavirus vei yleisön ja lipputulot Kontiolahden maailmancupista.

Suvi Minkkinen päätti lauantaina kautensa maailmacupissa 39. sijaan. Joutsalainen sanoi aavistaneensa Mäkäräisen ratkaisun, vaikka hän ei sitä etukäteen tiennytkään.

Hänelle ja monelle muulle nuorelle Mäkäräinen on ollut esikuva ja uranuurtaja. Minkkinen, 24, on hyvä ampuja, mutta hiihtovauhdissa hän on kaukana Mäkäräisen tasosta.

Myös penkkiurheilijoille Mäkäräinen antoi paljon. Häntä jäädään kaipaamaan.

Mäkäräisen seurassa monet saivat seurata aika montaa jännittävää ja iloista hetkeä.