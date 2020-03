TV-urheilu

Koronaviruksen takia lähes kaikki urheilutoiminta on pysähtynyt, mutta joitain kilpailuja yhä käydään ja pääosin ilman yleisöä.

Suomessa sunnuntai ja alkava viikko ovat urheilun kannalta hyvin hiljaisia. Tämänhetkisen tiedon mukaan raveja järjestetään päivittäin mutta ilman yleisöä. Tänään sunnuntaina kisataan Tampereella ja Torniossa, mutta Leppävirran ravit on peruttu. Seuraavat ”tv-ravit” kisataan maanantaina, jolloin Forssassa ja Joensuussa järjestetään Magic Monday -ravit. Ruutu+ ja C More näyttävät ravit kello 18 alkaen.

Ruutu+:sta ja C Morelta tulee suora ravilähetys alkavalla viikolla päivittäin, mikäli muutoksia ei tule.

Maailmalla suomalaisurheilijoita on kisaamassa etenkin Lontoossa, jossa järjestetään nyrkkeilyn Euroopan olympiakarsinta. Suomalaisittain karsinta on alkanut mainiosti, sillä Elina Gustafsson ja Arslan Khataev voittivat avausottelunsa lauantaina.

Gustafsson on uudestaan kehässä jo sunnuntaina, jolloin hän kohtaa kello 20 alkavien iltaotteluiden kolmannessa ottelussa Turkin Busenaz Sürmenelin, joka on karsinnan ykkössijoitettu. Voitolla Gustafsson selviytyisi puolivälieriin. Kaikki välieriin selviytyvät saavat olympiapaikan ja myös osa puolivälieriin päässeistä.

Myös Suomen Krenar Aliu aloittaa sunnuntaina urakkansa olympiakarsinnassa kello 20 alkavissa iltaotteluissa. Mira Potkonen ottelee ensimmäisen kerran tiistaina.

Olympiakarsintaa voi seurata suorina lähetyksinä verkossa olympic channel -palvelussa.

Englannissa pelataan myös Englannin avointa sulkapalloturnausta. Finaalit alkavat kello 14 ja niitä voi katsoa Viaplayn suoratoistopalvelussa.

Snookerin Gibraltarin turnaus näkyy Eurosport 1:llä ja Eurosport Playerissa pitkin päivää sunnuntaina, jolloin ratkeaa, kuka vie turnauksen nimiinsä. Mukana on vielä muun muassa maailman listan ykkönen Judd Trump. Gibraltarin turnauksen ratkaisuvaiheet näkyvät myös maksuttomalta Kutonen-kanavalta ja Dplay-suoratoistopalvelusta.

Lisää snookeria on luvassa ensi tiistaista alkaen mutta Viaplayssa, jossa näkyy Llandudnossa Britanniassa pelattava maailmankiertueen turnaus.

Sunnuntaina ajetaan pyöräilyn maailmankiertueen Pariisi–Nizza-kisa. Se näkyy Eurosport 2:ssa ja Eurosport Playerissa.

Jääkiekon KHL-sarjan pudotuspelien on tarkoitus jatkua ensi tiistaina, mutta KHL tiedotti lauantaina pohtivansa erilaisia vaihtoehtoja. Ainakin osa otteluista pelattaisiin ilman yleisöä, mutta otteluiden lykkääminen tai keskeyttäminenkin on mahdollista. Sen on selvää, että Jokerit ei enää pelaa pudotuspelejä.

Jos KHL jatkuu, Viasat ja Viaplay näyttävät otteluita.

Oikaisu 15.3.2020 kello 13.06: Korjattu suoratoistopalvelun nimi Eurosport Playeriksi, alunperin nimi oli virheellisesti Europlayer. Lisäksi lisätty snookerin näkyminen Kutosella ja Dplayssa.