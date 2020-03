Ruotsin jääkiekkokausi päätettiin lopettaa sunnuntaina, kun maan liiga SHL ilmoitti, että pelit päättyvät tähän. Runkosarja ehdittiin saada päätökseen, mutta kautta ei jatketa pudotuspeleillä tai karsintaotteluilla.

Päätös koskee myös naisten kiekkoa, jossa ehdittiin pelata jopa yksi loppuottelu, mutta pelejä ei jatketa enää.

Miesten pudotuspelien olisi pitänyt alkaa tiistaina.

SHL lähetti viestin maan jääkiekkoliitolle lauantaina toiminnan päättämisestä ja Ruotsin kiekkoliitto vahvisti sunnuntaina, että kausi päättyy.

”Saimme lauantai-iltana ilmoituksen, että kausi on ohi ja asia on vain Ruotsin jääkiekkoliiton varmistusta vailla”, Luulajan suomalaishyökkääjä Juhani Tyrväinen sanoi HS:lle.

Lopullinen vahvistus tuli sitten sunnuntaina iltapäivällä.

”Aika odotettu päätös, kun on seurannut lehdistä ja mediasta, että joka puolella kaudet loppuvat.”

Keskushyökkääjä Tyrväinen pelasi Luulajassa yhdessä Arttu Ilmäen ja Joonas Jalvannin kanssa. Joukkue voitti SHL:n runkosarjan.

Tyrväinen sijoittui tasaisessa Luleåssa sisäisen pistepörssin kolmanneksi, Ilomäki oli kuudes.

Minkälainen pettymys se oli, että kausi päättyi, kun alla oli vahva talvi?

”Kyllä pettymys on iso, mutta ei sille voi mitään. Ei voi surkutella sen enempää. Terveys edellä mennään, eikä haluta sen suurempia epidemioita tämän takia. Ihan ymmärrettävä päätös.”

Tyrväinen pelasi hyvän kauden, mutta odotti itseltään vielä enemmän.

”Olen tyytyväinen, mitä olen pystynyt joukkueelle antamaan. Kuvastaa hyvin meidän joukkuetta, ettei ole hirveästi supertähtiä. Meillä on kolme ykkösketjua. Vahvuus oli, että olimme niin tasainen joukkue.”

”Vähän jäin pettyneeksi, että olisin voinut omasta mielestäni tehdä enemmän pisteitä. Jäi nälkää ensi vuodelle ja fiilis, että pystyn pelaamaan paremmin.”

Tyrväinen keräsi pelaamassaan 50 ottelussa tehot 11+18=29, kun sisäisen pörssin voittaja Erik Gustafsson sai vain kolme pistettä enemmän.

SHL:n toimitusjohtaja Michael Marchal korosti liigan kotisivuilla vastuuta, joka heidän täytyy kantaa.

”Meillä kaikilla on vastuu rajoittaa koronavirustartuntoja ja on päivänselvää, että me SHL:ssä kannamme vastuun yleisöstämme, pelaajien työyhteisöstä ja yhteistyökumppaneista. Tämä on uskomattoman surullinen päätös, mutta itsestäänselvä näissä olosuhteissa.”

Kun kausi jäi kesken, ei Ruotsissa julisteta runkosarjan voittajaa mestariksi. Mitaleja ei jaeta, mutta myöskään yksikään joukkue ei putoa sarjaporrasta alemmas, eikä yksikään joukkue nouse SHL:ään.

Ruotsista pääsee neljä joukkuetta ensi syksynä alkavaan Mestarien liigaan. Runkosarjan ykkönen Luleå Hockey osallistuu CHL:ään. Kolme muuta paikkaa menivät Färjestadille, Röglelle ja Frölundalle.