Palloilusarjojen pudotuspelit käydään tänä keväänä pahimmassa tapauksessa pelikenttien sijaan kabineteissa, kun koronaviruksen vaikutukset runtelevat seurojen taloutta.

Kilpailutoiminta on ajettu tällä viikolla alas siten, että pelit on joko lopetettu kokonaan tai niiden suhteen on otettu aikalisä. Vaihtoehtoina ovat jatkaminen tyhjille katsomoille, mahdollisesti parantuvan tilanteen odottelu tai kauden päättäminen.

HS kertoi perjantaina, että jääkiekon Liigan menettämät summat pyörivät noin kymmenessä miljoonassa eurossa, mikäli pudotuspelit jäävät pelaamatta. Perjantaina Liiga ilmoitti, että kausi on ohitse.

”Kyllä meilläkin miljoonista puhutaan, mutta ei kymmenestä miljoonasta. Miljoonapuolella ollaan kuitenkin”, Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara sanoo.

Miesten ja naisten Korisliigat sekä I divisioonat ovat parhaillaan tauolla. Muu kilpailutoiminta on lopetettu tältä keväältä.

”Tämä on äärimmäisen ikävä tilanne, mutta kaikkien pitää ymmärtää, että tässä on ihmisten terveys ja turvallisuus taustalla. Menemme se pää edellä niin hyvällä riskienhallinnalla kuin mahdollista”, Tammivaara kertoo ja lisää tilanteen olevan hankala liitollekin.

Savo Volleyn Fedor Ivanov passasi Severi Savonsalmelle lentopallon miesten Mestaruusliigan ottelussa Vantaa Ducks vs. Savo Volley maaliskuun alussa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Lentopallon miesten Mestaruusliigan runkosarja pelataan loppuun tyhjille katsomoille, mutta muuten sarjatoiminta on pysäytetty. Naisten Mestaruusliigan pudotuspelien piti alkaa torstaina.

”En osaa arvioida tarkemmin taloudellisten vaikutusten kokoluokkaa, mutta jos miettii, että iso osa seurojen tulonmuodostuksesta tulee pääsylipputuloista, niin siitä voi suoraan laskea pudotuspelien olevan merkittävä osa yhden kauden tulopohjaa”, Lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-aho kertoo.

”Pudotuspeleillä on painotettu merkitys, koska ne ovat tärkeitä pelejä, niissä on paljon yleisöä ja myyntiä, ja myös lipunhinta voi olla eri.”

Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat palloilusarjoille ja seuroille huonoja. Kassavirta ei kasva, mikäli pelit perutaan tai pelataan tyhjille katsomoille, mutta kulut jatkavat juoksuaan.

”Voisi sanoa, että tällä on sekä näkyvyyden kannalta että taloudellisesti iso merkitys. Haastava juttu, mutta tämähän on force majeure”, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Kari Lampinen kertoo.

Indiansin Niko Laiti (kesk.) miesten Salibandyliigan puolivälieräottelussa Esport Oilers vs Westend Indians. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Edessä olevat päätökset ovat Lampisen mukaan rankkoja niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

Salibandyn pääsarjat eli miesten ja naisten Salibandyliigat ja miesten Divari ovat parhaillaan tauolla. Muu kilpailutoiminta on päättynyt.

”Isossa kuvassa tämä on koko maailmantaloudelle, Suomen kansantaloudelle ja laajasti liiketoiminnalle todella haastava tilanne, joillekin jopa katastrofi”, Lampinen sanoo.

Miehet ehtivät jo aloittaa Salibandyliigan pudotuspelit, joiden puolivälierävaiheeseen saatiin espoolaisten hartaasti odottama paikallistaisto Esport Oilersin ja Westend Indiansin välillä.

”Kuusi vuotta olemme samassa sarjassa menneet ja odottaneet, milloin saamme iskeä pleijareissa vastakkain. Nyt kun se paikka on, niin tämä lässähtää tällä tavalla. Harmitus on suuri, ja kyllä sillä taloudellisiakin vaikutuksia on”, Oilersin toiminnanjohtaja Jouni Vehkaoja harmittelee.

”Meidän kohdalla [lipputulojen] budjetointi on onneksi ollut maltillista, mutta totta kai se on kolaus taloudellisesti, että pelit loppuvat kesken. Pitkissä playoff-sarjoissa on mahdollisuus tehdä vähintäänkin samanlaiset tuotot kuin koko runkosarjassa yhteensä.”

Emma Terho Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Salibandyliiton omistaman myynnistä ja markkinoinnista vastaavan osakeyhtiön SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kertoo yleisön löytäneen katsomoihin miesten puolivälierissä.

”Katsojakeskiarvo oli noin tuhannen luokkaa, kun se runkosarjan osalta oli noin 640”, Nurminen sanoo ja lisää, että koronaviruksen todellinen vaikutus seurojen talouteen on vaikeasti arvioitavissa.

”Sikäli tietysti harmittavaa, mutta kyllä näitä päätöksiä pitää tehdä terveys edellä. Kun olemme tällaisten asioiden äärellä kuin valtakunnassa ollaan, pitää käyttää harkintaa, mitkä ne prioriteetit ovat. Muunlaiset vaikutukset arvioidaan myöhemmin”, Nurminen linjaa.

Tärkeysjärjestys on selvä myös jääkiekkopuolella. Jääkiekkoliitto ilmoitti torstaina koronaviruksen lopettavan kaiken liiton alaisen jääkiekkotoiminnan. Sarjoista merkittävimmät ovat miesten Mestis ja naisten Liiga, joka ehti edetä finaalivaiheeseen.

”Kaikki ymmärtävät, että tässä tilanteessa urheilu on toissijainen asia”, loppuotteluun selvinneen Kiekko-Espoon naisjoukkueen manageri Emma Terho korostaa.

KeuPa ja IIsalmen IPK kohtasivat Mestiksen ottelussa joulukuussa Keuruulla. Tuomarina ottelussa oli Rami Ruohonen. Kuva: Petteri Kivimäki

Espoossa oltiin viemässä KalPaa vastaan pelattavat kotifinaalit Metro-areenalle.

”Isoin tavoite oli tuoda kauden huipennus näkyville parhaisiin olosuhteisiin ja saada pelaajat sekä heidän tekemänsä työ esille tulevaisuuttakin varten”, Terho kertoo.

”Se on isompi tappio kuin taloudellinen, vaikka toki siinäkin pienet eurot ovat suhteessa isoja meille. Mutta ehdottomasti terveys edellä. Tämmöistä ei voi ennakoida, ja nyt mennään ja eletään sen mukaan.”

Mestiksen runkosarjan voittanut Imatran Ketterä olisi lähtenyt pudotuspeleihin ennakkosuosikkina.

Hallitsevan mestarin ja cup-voittajan puheenjohtaja Mikko Partanen pitää kauden keskeyttämistä oikeana päätöksenä, jolla saadaan todennäköisesti hillittyä sairastumispiikkiä.

Ketterä oli varautunut koronaviruksen vaikutuksiin jo aiemmin varustehankinnoillaan. Myös hallilla on ”pakkaset ja kaapit täynnä” pudotuspelejä varten.

”Taloudellisia vaikutuksia on vaikea ennakoida. Meillä loppuu tilikausi huhtikuun loppuun, mutta jos varovaisesti arvioi, niin puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista. Ja jos viime vuoteen vertaa, niin sitten puhutaan jo kuusinumeroisista summista myynnin osalta.”

Kädestä suuhun elävillä Mestis-seuroilla ei ole samanlaisia taloudellisia puskureita kuin liigatasolla. Partanen kertookin olevansa huolissaan, miten sarjan seurat tästä selviävät.

Myös Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro kertoo sarjan olevan tiukan paikan edessä.

”Täytyy miettiä, minkä tyyppisillä keinoilla tästä päästään yli. Tilannetta ei pidä yhtään vähätellä, mutta haluan uskoa meidän keksivän keinot, miten me tästä menemme yli”, hän sanoo.

”Teimme viime vuonna ison suunnanmuutoksen. Käänsimme liikevaihdon ja seurojen yhteenlasketun tuloksen kasvuun, ja ennusteet näyttivät ihan hyviltä vielä viikko sitten tämän kauden osalta. Tilanne varmasti muuttuu nyt, ja jokaisella seuralla on tiukka paikka.”