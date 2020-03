Toisin kuin vaikkapa tenniksessä, monissa naisten joukkuelajeissa parhaidenkin naispelaajien kuvailu joudutaan yhä harmillisesti aloittamaan miestähtiin vertailemalla.

Koripallodokumentin Women of Troy alkajaisiksi Cheryl Miller (s. 1964) esitellään näin: jos Michael Jordanin (s. 1963) ura olisi päättynyt samalla tavalla kuin Millerin, Jordan olisi joutunut lopettamaan pelaamisen tehtyään 63 pistettä Larry Birdin johtamaa Boston Celticsiä vastaan vuonna 1986. Menossa oli Jordanin toinen ammattilaiskausi.

Pettymys roikkuu siis ilmassa, kun ohjaaja Alison Ellwood alkaa kertoa dokumentaarista tarinaansa kaikkien aikojen parhaana naispelaajana pidetystä Milleristä ja University of Southern Californian naisjoukkueesta. Sen kutsumanimi on Women of Troy, Troijan naiset.

Kun tarkkaa selitystä ei alussa anneta, herää kysymys, loppuiko Millerin ura yksinkertaisesti siihen, että hän ei ikänsä vuoksi voinut enää pelata yliopistokoripalloa. 1980-luvulla Yhdysvalloissa ei nimittäin ollut naisille ammattilaissarjaa. WNBA sai alkunsa vasta 1996.

Women of Troyn tarinan myöhempi yhtyminen WNBA:n perustamiseen lisää dokumentin painoarvoa, samoin kuin se, että ääneen pääsevät monet Milleriä aikaisemmatkin naistähdet. Kyseessä ei siis ole vain yhden urheilijan tai yhden joukkueen tarina. Laajasti katsoen esitellään naisurheilun pitkää kehityskulkua, jonka yksi huipentuma oli viimevuotinen jalkapallon MM-turnaus.

Lapsuudessaan Cheryl Miller pelasi yksi yhtä vastaan -otteluja pikkuveljensä Reggie Millerin kanssa. Yli 25 000 pistettä NBA-urallaan heittänyt Reggie kertoo hävinneensä jatkuvasti siskolleen, kun Cheryl puolestaan kuvailee sisarusten hioneen toistensa taitoja aina vain terävämmiksi.

Huikeiden high school -pelien jälkeen yliopistot kilpailivat Cheryl Milleristä. Hän päätyi valitsemaan USC:n, koska siellä pelasivat kaksoset Pamela ja Paula McGee. Joukkueeseen liittyi myös Cynthia Cooper, josta tuli omanlaisensa lajilegenda, vaikka ura oli lähellä katketa perheen talousvaikeuksiin yliopistoaikana.

USC:n voittamien mestaruuksien jälkeen urheilulehti Sports Illustrated arvioi, että Miller oli kaikkien aikojen paras yliopistokoripalloilija, miehet mukaan luettuna.

Cheryl Miller oli ratkaiseva pelaaja myös USA:n olympiajoukkueessa, kun se nappasi kultamitalit Los Angelesissa 1984. Nämä kisat käydään läpi hätäisesti, mikä johtuu osaltaan siitä, että dokumentilla on mittaa liian vähän, vain tunti ja osaltaan epäilemättä siitä, että USA oli niin ylivoimainen. Maailmanmestari Neuvostoliitto oli jäänyt pois boikotin tähden.

Vähän kuin loistavassa urheiludokumentissa Unelmana koripallo (Hoop Dreams, 1994) Women of Troyn loppu yllättää, kun valokeilaan astuu vähemmän huomiota saanut pelaaja. Hän on Cynthia Cooper, joka Italiassa kymmenen vuotta pelattuaan saapuu vastaperustettuun WNBA:han, taidot tallella.

Women of Troy, HBO Nordic