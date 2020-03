Amerikkalaisen jalkapallon supertähti Tom Brady edusti 20 vuotta samaa seuraa, mutta nyt se on loppu

Amerikkalaisen jalkapallon tähti Tom Brady on päättänyt lähteä New England Patriotsista. Kuva: Maddie Meyer / AFP

Amerikkalaisen jalkapallon kaikkien aikojen pelinrakentajiin kuuluva Tom Brady ei jatka ensi kaudella New England Patriotsissa. Brady on edustanut koko 20-vuotisen NFL-uransa Patriotsia, jossa hän on voittanut kuusi mestaruutta ja rikkonut useita ennätyksiä.

Brady vahvisti lähtöpäätöksensä sosiaalisessa mediassa, jossa hän kiitti koko Patriotsin organisaatiota ja seuran kannattajia.

”Vaikka urani jatkuu muualla, arvostan kaikkea saavuttamaamme. Olen kiitollinen uskomattomista joukkuesaavutuksistamme”, Brady kirjoitti muun muassa Twitterissä.

Bradyn tuleva seura ei ole vielä tiedossa. Hänet on valittu neljästi loppuottelun eli Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi, mikä on NFL:n ennätys.