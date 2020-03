Pohjoiskaarre eli SMJK:n fanipääty joutuu odottamaan vielä ylimääräisen vuoden EM-kisoja. Kuva on EM-karsintaottelusta Suomi–Italia viime syyskuulta. Kuva: Joonas Salo

”Aika odotettu päätös. Se oli varmaan kaikille selvää, että kisoja ei voida nyt pelata”, sanoo Elämysmatkojen toimitusjohtaja Pasi Latva.

”Tätä osasi odottaa”, toteaa Suomen maajoukkueen kannatusyhdistyksen (SMJK) toiminnanjohtaja Jussi Hartikainen.

Molemmat olivat kuulleet hetkeä aikaisemmin, että jalkapallon EM-lopputurnaus siirtyy vuodella pelattavaksi kesä-heinäkuussa 2021 koronaviruksen takia.

Elämysmatkat ja myös SMJK ovat kisojen matkanjärjestäjiä. Kun kisat siirtyvät, miten käy jalkapallofanien matkoille?

”Reissut siirtyvät vuoden päähän. Suurimmalla osalla olisi ollut näillä hetkillä loppumaksujen suorittaminen, nekin siirtyvät nyt vuoden päähän. Eli matka siirtyy siihen ajankohtaan kuin kisatkin ovat”, sanoo Latva.

Mikäli joku haluaa perua matkan, Elämysmatkoilla kuluttajan kuluksi jää peruutusmaksu, joka kattaa matkanjärjestäjälle aiheutuneet kulut.

”Ketju lähtee Uefasta, joka on nyt päättänyt kisojen siirtämisestä. Silloin se tarkoittaa sitä, että me olemme jo laittaneet aika paljon rahaa näihin kohteisiin, muun muassa majoituksiin”, Latva sanoo.

Hartikainen kertoo, että SMJK:lta matkan varanneilla on mahdollisuus perua matka ilman kuluja.

”Otamme yhteyttä kaikkiin meidän kauttamme matkan varanneisiin ja kysymme, haluavatko he rahansa takaisin vai siirretäänkö vuodella eteenpäin. Jos haluaa rahansa takaisin, saa ne täysmääräisesti”, Hartikainen lupaa.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa tiedotti, että hankitut otteluliput ovat voimassa myös ensi vuonna, mutta jos haluaa luopua lipuistaan, Uefa palauttaa rahat kokonaisuudessaan. Uefa lähettää asiasta tietoa lipunostaneille huhtikuussa sähköpostitse.

Latva kertoo, että koronavirus ei ole Elämysmatkojen liiketoimille niin hankala asia kuin tavallisia lomamatkoja myyvälle matkatoimistolle.

”Meidän tilannetta se ei hirveästi hetkauta, mutta alalla muuten matkanjärjestäjät ovat hankalassa tilanteessa. Meidän suurimmat panostukset ovat jalkapallon EM-kisat ja olympialaiset – niitä ei peruuteta vaan mahdollisesti siirretään.”

Elämysmatkat on myynyt myös matkoja jääkiekon MM-kisoihin, mutta Latvan mukaan MM-kiekko on kokoluokaltaan pienempi tapahtuma.

”Jos ne perutaan, saadaan järjestäjiltä lippurahat takaisin. Sveitsi on lisäksi sellainen maa, että meidän on helpompi saada palautukset kohteesta kuin Venäjältä”, Latva toteaa.

Kuluttajilla tulee kustannuksiksi vain maksutapakustannukset, jos kiekko ei putoa MM-jäälle toukokuussa Sveitsissä.

”Asiakkaalle ei ole tässä tapauksessa riskiä. Tässä on se hyvä puoli, jos on matkanjärjestäjän kautta varannut kisamatkan, että on turvattu takaisinmaksutilanteessa.”

EM-jalkapallon siirtyminen vuodella ei yllättänyt, mutta aivan ilman hämmästelyä se ei kuitenkaan tapahtunut.

”Tunnelmat ovat jossain määrin epäuskoiset, mutta omalla tavallaan tämä sopii Suomen jalkapallon Via Dolorosaan. Kun päästään kisoihin, tulee maailmanlaajuinen pandemia, joka pistää kaiken seis. Kyllä se kuvaan sopii.”