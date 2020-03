Takinkäännössä ei yleensä mene kauan, kun nolatuksi tulemisen vaara on ilmeinen. Euroopan jalkapalloliiton Uefan päämajassa takinkäännön suhina huumasi korvia viime päivinä.

Ari Virtanen Kuva: Sami Kilpiö

Vielä viikko sitten Uefa kehotti jäsenliittojaan ympäri Eurooppaa varmistamaan, että kuukauden mittainen jalkapallon miesten EM-turnaus järjestettäisiin alkuperäisessä aikataulussa ensi kesänä alkaen kesäkuun 12. päivä. Näin kertoi uutistoimisto AP.

Uefa uskoi, että kaksitoista kisakaupunkia olisivat pystyneet hoitamaan mahdolliset koronavirustartunnan saaneet potilaat ja samaan aikaan huolehtimaan mahdollisesti kymmenistä tuhansista kisakaupunkeihin kokoontuneista kannattajista.

Joku puhui järkeä Uefalle tai sitten järjestö tajusi itse ajatuksen järjettömyyden keskellä katastrofaalista koronaviruspandemiaa. Tiistaina EM-turnaus päätettiin siirtää ensi vuoden kesään.

Britannian Imperial Collegen tutkijoiden mallinnuksen mukaan poikkeustila koronaviruspandemian takia kestää pitkään. Niin pitkään, että kisojen siirtäminen tämän vuoden joulukuulle olisi sekin ollut uhkarohkea teko. Kisojen siirtäminen vuodella on järkevä ja ainoa oikea teko, ja toivottavasti turnaus on silloin mahdollista pelata.

Mikäli kesällä Uefan jäsenmaissa kunkin maan oma koronavirusepidemia on laantunut, saattaa olla mahdollista pelata keskeytyneitä kansallisia liigoja loppuun tai esimerkiksi Suomessa aloittaa kesäkuun alussa Veikkausliiga, jonka alkua lykättiin kahdella kuukaudella.

Liverpoolin legendaarinen päävalmentaja Bill Shankly sanoi kuuluisassa ja paljon siteeratussa lausunnossaan: ”Jotkin ihmiset ajattelevat, että jalkapallo on elämän ja kuoleman kysymys. En pidä siitä asenteesta. Voin vakuuttaa heille, että se on paljon tärkeämpää”.

Shanklyn lausuntoa saattoi pitää hauskana, mutta nyt siitä on tullut käänteisellä tavalla totta. On ehdottoman tärkeätä, että kollektiivinen urheilu on jonkin aikaa jäissä. Voisi jopa sanoa, että jalkapallo näinä aikoina on kuolemalla leikkimistä.

Espanjassa on uutisoitu jo nuoren jalkapallovalmentajan kuolemasta. Britanniassa on tartunnan saaneita valmentajia ja pelaajia karanteenissa.

Voi vain kuvitella, millaisia kauhuskenaarioita olisi voinut olla luvassa, jos kisat olisi päätetty pitää alkuperäisessä aikataulussa ensi kesänä. Kukaan ei olisi voinut taata pelaajien, työntekijöiden ja kannattajien turvallisuutta EM-turnauksessa ensi kesänä koronaviruspandemian aikana.

Onko tilanne erilainen ensi kesänä, se jää nähtäväksi. Toivottavasti. Silloin historiallisella tavalla siirretystä EM-turnauksesta voisi tulla ilon juhla tämän synkältä näyttävän vuoden jälkeen.