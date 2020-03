Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kapteenin Tim Sparvin mukaan Euroopan jalkapalloliitto Uefa teki odotetun päätöksen siirtäessään EM-turnauksen vuodella eteenpäin kesään 2021.

”Se olisi ollut vastuutonta, jos he olisivat sanoneet, että turnaus pelattaisiin ensi kesänä. EM-turnauksen siirtäminen oli hyvä ja viisas päätös. Ja varmasti ainoa oikea ratkaisu tällä hetkellä”, Sparv sanoi.

Vielä viikko sitten mediatietojen mukaan Uefa oli väkisin järjestämässä kisoja vielä tulevana kesänä.

”En tiedä, mitä he ajattelivat. Se olisi ollut todella tyhmä ratkaisu, kun katsotaan, miten virus leviää koko ajan. Jalkapalloyhteisön on pakko ottaa vastuuta. Mielestäni tämä on hyvä viesti kaikille, että myös jalkapallo ottaa vastuuta tässä tilanteessa. Tämä on kuitenkin erittäin vakava asia.”

Sparv myöntää tosin, että vielä viikko viikko tai puolitoista viikkoa sitten ei hän ajatellut tilanteen olevan näin vakava.

”Urheilullisesti kisojen siirtäminen harmittaa tietysti. Joukkueemme oli iskussa ja täynnä itseluottamusta. Jalkapallo tulee tietysti kakkosena tässä vaiheessa”, Sparv sanoo.

Mitä kisojen siirtäminen vuodella mielestäsi tarkoittaa Suomen maajoukkueelle, jos kisat toivottavasti pystytään pelaamaan viidentoista kuukauden päästä?

”Se on hienoa joukkueelle ja kaikille pelaajille, että meillä on sellainen porkkana edessämme. Se motivoi arjessa. Meillä on isoja pelejä tulossa syksyllä, kun Kansojen liiga alkaa. Ensimmäinen tavoitteemme on varmasti pelata hyvin silloin”, Sparv sanoo.

Sparv arvelee, että tilanteesta avautuu ehkä nuorille pelaajille mahdollisuus vuoden aikana, mihin he pystyvät.

”Tämä on hieno tilaisuus nousta mukaan joukkueeseen.”

Mitä tämä tarkoittaa sinulle henkilökohtaisesti, kun peliurasi on vääjäämättömästi lähestymässä loppua?

”Tämä on hauska kysymys, koska olen vastannut paljon tähän kysymykseen. Ensi vuonna täytän 34 vuotta. Minulle ei ole tietenkään kymmentä vuotta jäljellä tässä ammatissa. Tällä hetkellä minulla ei ole lopettamissuunnitelmia. Minullekin turnaus on hieno porkkana, joka motivoi minuakin tekemään vähän lisää ja tehokkaammin. Pitää olla kärsivällinen”, Sparv sanoo.

Sparv sanoo, että hänellä on mielenkiintoinen vuosi edessä. Hänen seuransa Midtjylland pelaa mestaruudesta, ja hänen sopimuksensa on loppumassa.

”Toivon, että olen kuin punaviini, joka parantuu ja kehittyy koko ajan.”

Koronaviruspandemian aikana moni tunnettu urheilija on käyttänyt asemaansa muiden ihmisten hyödyksi ja kehottanut suhtautumaan vakavasti virukseen ja ohjeisiin, joita sen varalle on annettu. Sparv sanoo, että hän ei ole vielä toistaiseksi tehnyt mitään vastaavaa.

”Totta kai erilaisissa haastatteluissa olen yrittänyt korostaa, että tämä on vakava asia ja kaikkien pitää kuunnella hallituksiamme. Olen nähnyt hyviä esimerkkejä hienoista urheilijoista, jotka kantavat vastuuta ja yrittävät toimia esikuvana. Yhteiskunnissa on ihmisiä, jotka kuuntelevat näitä naisia ja miehiä. He voivat jollain tavalla auttaa, kannustaa ja viestiä, että tämä on haastavaa aikaa, jolloin kaikkien pitää olla keskittyneitä, ettei virus leviä”, Sparv sanoo.

Olet Tanskassa nyt. Mitä mieltä olet Tanskan valtion, yhteiskunnan ja ihmisten teoista pandemian torjumiseksi?

”En ole asiantuntija, mutta sain sellaisen kuvan, että Tanskan pääministeri Mette Frederiksen teki tärkeän ratkaisun varhaisessa vaiheessa, kun Tanskan koulut ja päiväkodit suljettiin. Se oli hyvä ratkaisu, joka antoi kaikille tunteen siitä, että elämme vakavaa aikaa. Luulen, että nyt on tärkeätä olla nopea, että virus ei leviä.”

Sparv kertoo olleensa torstaina matkalla ruokakauppaan, kun Tanskassa kerrottiin koulujen sulkemisesta.

”Siellä oli vähän enemmän ihmisiä hamstraamassa ja hyllyt olivat tyhjinä. Ihmiset eivät olleet ihan niin solidaarisia kuin olisin halunnut. Ihmisten reaktiot olivat toisaalta luonnollisia.”

Miten suojaat itsesi ja avopuolisosi?

”Meillä on enemmän aikaa viettää yhdessä. Hänellä olisi ollut tänään lento takaisin Prahaan, mutta hän jää tänne Tanskaan. Ensi viikolla hänellä olisi ollut työmatka Madridiin, mutta se on peruttu. Meillä on tavallista enemmän aikaa yhdessä. Se on positiivinen puoli tässä tilanteessa. Pitää yrittää nauttia tästä vapaa-ajasta. Pitää yrittää pysyä henkisesti ja fyysisesti kunnossa.”