Tenniksen Ranskan avoimissa on jouduttu turvautumaan poikkeukselliseen ratkaisuun, kun kevään suurin massakenttäturnaus siirtyy koronaviruksen takia ensi syksyyn.

Roland Garrosin kentällä pelattava kisa sai uusiksi päivämäärikseen 20.9.-4.10.

”Johtuen siitä, ettei kukaan tiedä, mikä on tilanne 18. toukokuuta meidän on mahdotonta jatkaa turnausjärjestelyjä”, kerrottiin Roland Garrosin kotisivuilla.

”Meidän on mahdotonta järjestää turnaus alkuperäisinä päivinä.”

Tenniksen arvoturnausten kalenteri menee mielenkiintoisella tavalla sekaisin olettaen, että kesällä päästään pelaamaan.

Wimbledon on vuorossa heinäkuussa ja elokuun lopulla alkaa New Yorkissa pelattava US Open. Yleensä US Open on ollut kauden viimeinen grand slam -turnaus, mutta nyt tehdäänkin paluu massakentille vielä kovien kenttien kauden jälkeen.

Syyskuun lopulla Pariisin perinteisten kesähelteiden pitäisi olla ohitse, mutta ilmat sallinevat pelaamisen ulkokentillä. Tosin Roland Garrosin keskuskentälle Philippe Chatrierelle valmistui katto ja stadionin avajaiset olisivat pitäneet olla 23 toukokuuta. Katettu stadion takaa pelit kaikissa olosuhteissa paitsi koronaviruksen jyllätessä.

”Kaikki tähän mennessä ostetut pääsyliput kelpaavat uusina päivämäärinä tai rahat palautetaan”, järjestelytoimikunta kirjoitti Roland Garrosin sivuilla.