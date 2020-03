Ammattinyrkkeilyn kaikkien aikojen nuorin raskaansarjan mestari Mike Tyson on nyt 54-vuotias. Mestariksi hän iski vuonna 1986 20-vuotiaana.

Tysonin elämä nyrkkeilyuran aikana ja sen jälkeen on ollut melkoista vuoristorataa. Pahin tapaus oli vuonna 1992, jolloin hän sai kuuden vuoden vankeustuomion raiskauksesta. Tyson istui kolme vuotta vankilassa.

Vuonna 2003 hän teki henkilökohtaisen konkurssin, vaikka oli ansainnut huimat määrät rahaa urallaan. Sittemmin hän on ryhtynyt muun muassa kannabisviljelijäksi, kun se tuli lailliseksi Kaliforniassa.

Läpi vuosien hänellä on ollut myös mielenterveysongelmia.

Nyt Tyson puhuu The Sportsmanin haastattelussa kuolemasta.

”Kokemuksiini perustuen ja siihen, mihin uskon, haluan kuolla sitä enemmän, mitä opin siitä ja mitä merkitsee, kun ei ole enää olemassa”, Tyson sanoo.

”Kyllä, odotan sitä [kuolemaa]. En pelkää. Mielestäni elossa oleminen voi olla mutkikkaampaa kuin kuoleminen.”

Tysonin mukaan monilla ihmisillä on avaimet hyvään elämään, mutta he eivät silti onnistu. Tysonilla on tähänkin mielipide.

”Otamme itsemme liian vakavasti. Keitä me oikeastaan olemme? Emme ole mitään!”