Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva tajusi, että kevään pelit ja jalkapallon EM-turnaus olisivat vaakalaudalla, kun koronavirus rantautui kunnolla Eurooppaan. Viime perjantaina tuli kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta ilmoitus, että seurojen ei tarvitse päästää pelaajiaan maaliskuun harjoitusotteluihin.

”Se kertoi siitä, että Kansojen liigan pudotuspelejä ei pystytä pelaamaan. Siinä vaiheessa tuli fiilis, että ei kyllä kisojakaan pelata”, Kanerva kertoi keskiviikkona Helsingin Sanomille.

Kanerva yhtyi niihin näkemyksiin, että kisojen siirtäminen oli ainoa oikea järkevä ratkaisu.

”Spekuloiduista vaihtoehdoista kisojen siirtäminen vuodella oli paras vaihtoehto. Toki itse kukin oli kovasti odottanut kesää. Kaikki valmistautuminen oli tehty kisoihin, ja nyt sitä jatketaan. Olemme epätietoisia siitä, milloin jalkapalloa taas pelataan.”

Kanerva sanoi odottavansa päätöksiä, joiden perusteella hän ja maajoukkueen johto pääsisi taas suunnittelemaan tulevaisuutta.

”Ehdin varautua tähän tilanteeseen, että näin voi käydä. Valtiot, hallitukset ja WHO ovat suhtautuneet asiaan riittävällä vakavuudella ja ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta pandemia saataisiin kesytettyä. Jokainen varmasti ymmärtää tilanteen vakavuuden. Puhumme kuitenkin vain urheilusta ja jalkapallosta, ja nyt on kysymys paljon isommista asioista: ihmisten terveydestä ja toimeentulosta. Tämä on vakava tilanne kaiken kaikkiaan.”

Kanerva penää itse kultakin kärsivällisyyttä.

”Ymmärrän, että fanit ovat pettyneitä. Olen aivan varma, että hekin ymmärtävät tilanteen vakavuuden.”

Jotain positiivistakin Kanerva näki tilanteessa. Suomen A-maajoukkue saa enemmän valmistavia pelejä ennen ensi vuoden EM-turnausta. Syksyllä pelattavien Kansojen liigan otteluiden arvo kasvaa, kun niistä tulee samalla EM-turnaukseen joukkuetta valmistavia pelejä. Suomi nousi Kansojen liigassa B-liigaan ja pelaa lohkossaan Walesia, Irlantia ja Bulgariaa vastaan.

”Olisi tietysti tärkeätä saada pelattua harjoitusotteluita ennen Kansojen liigaa, että ei tarvitse kylmiltään lähteä siihen kilpailuun.”

Kanervan mukaan maajoukkue voisi saada 12 ottelua ennen EM-turnausta, jos ennen Kansojen liigaa olisi pari harjoitusottelua, Kansojen liigassa kuusi lohko-ottelua ja keväällä 2021 neljä harjoitusottelua ennen EM-turnausta. Kanervan mukaan pitää kysyä Puolalta, Ranskalta, Ruotsilta ja Virolta, ovatko he halukkaita pelaamaan Suomea vastaan keväällä 2021.

”Toivottavasti saisimme ne ottelut pelattua ennemmin tai myöhemmin.”

Viisitoista kuukautta ennen EM-turnausta antaa Kanervan mukaan valmennusryhmälle aikaa joukkueen pelin kehittämiseen.

”Viime vuosina joukkueeseen on tullut uusia pelaajia. Voi olla, että joukkue tulee muuttumaan. Omasta pelistä saamme palautetta ja pystymme edistämään kehityskohteita.”

Palloliiton keskiviikkoisessa etätiedotustilaisuudessa Kanerva sanoi, että kisapaikan hankkineet pelaajat ovat antaneet näyttöjä, mutta päivän kunto hänen mukaansa ratkaisee. Hän totesi, että lisääntynyt valmistautumisaika antaa tietyille pelaajille mahdollisuuksia tulla maajoukkueeseen antamaan näyttöjä.

”Tärkeintä on kuitenkin saada pandemia kontrolliin”, Kanerva sanoi.

Lähetitkö joukkueelle jonkinlaista viestiä muuttuneesta tilanteesta?

”WhatsApp-ryhmässämme on lähetetty viestiä puolin ja toisin. Olen ollut toki muutenkin yhteydessä pelaajiin. Olen sanonut pelaajille, että asiat pitää panna nyt tärkeysjärjestykseen. Pelaajien pitää huolehtia itsestään ja lähimmäisistään ja tehdä omalta osaltaan, jotta pandemia saadaan taltutettua. Se on prioriteetti numero yksi. Lähetän vielä pidemmän viestin, kun saamme selvyyttä aikatauluihin. Kärsivällisyyttä peräänkuulutin.”