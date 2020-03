Amerikkalainen jalkapallo

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan kautta aikain parhaimpien pelinrakentajien joukkoon kuuluva, kuusinkertainen Super Bowl -voittaja Tom Brady kohautti jättämällä koko 20-vuotisen uransa ajan edustamansa New England Patriotsin. Liigan sivuston mukaan 42-vuotiaan Bradyn uusi osoite on selvillä, ja se on Tampa Bay Buccaneers.

Tampa Bay on voittanut yhden Super Bowlin, vuonna 2003. Pudotuspeleissä seura nähtiin viimeksi vuonna 2007. Viime kaudella Buccaneers voitti 7 peliä ja hävisi 9, mutta sillä oli silti yksi liigan tehokkaimmista hyökkäyksistä.

Kolme kertaa NFL:n arvokkaimman pelaajan MVP-pystin pokannut Brady saa siis käyttöönsä varsin potentiaalisen ryhmän, kun hän aloittaa ”uuden uran” kahden vuosikymmenen Patriots-rupeaman jälkeen.