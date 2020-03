Koska Alexander Gritšuk (vas.) ei suostunut kättelemään Ian Nepomniaštšia, he keksivät toisen keinon tervehtimiseen toisen kierroken ottelun yhteydessä. Kuva: Lennart Ootes / Fide

Venäjän Jekaterinburgissa on alkanut MM-haastajasakkiturnaus, jossa etsitään vastustajaa MM-otteluun norjalaista Magnus Carlsenia vastaan. Koko turnauksen järjestäminen koronaviruksen aikana on herättänyt arvostelua, mutta varsinainen ryöppy tuli tiistain avajaisista julkaistusta kuvasta, jossa sali on pakattu täyteen väkeä.

Salissa oli Aftenpostenin mukaan yli 2 000 ihmistä. Kuva julkaistiin alunperin Kansainvälisen sakkiliiton Fiden käyttämässä kuvapalvelussa, mutta se poistettiin myöhemmin.

Fide korosti, että Venäjällä on sallittu alle 5 000 hengen tapahtumat ja että pelaajat eivät osallistuneet avajaisiin. Lisäksi Fide mainitsi, että Venäjällä on alle sata tartuntaa.

Fiden mukaan itse turnaus pelataan hotellissa ja otteluissa ei ole yleisöä.

Aftenpostenin sakkiasiantuntija Atle Grønn totesi, että avajaiset olivat idioottimaiset, mutta samalla hänkin muistutti, että pelaajia ei ollut paikalla. Grønnin mukaan turnauksen peruuttaminen ei olisi ollut täysin oikeudenmukaista.

”Ei siellä pelaaja kaadu ja kuole. Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että pelaaja sairastuu”, Grønn toteaa.

”Siinä ei ole eroa tv-studioon, jossa toimittajat keskustelevat tuntien ajan koronaviruksesta samalla etäisyydellä toisistaan kuin sakinpelaajat.”

Grønn lisäksi muistutti, että pelaajia testataan useita kertoja turnauksen aikana ja että turnaus tuo iloa monille ihmisille korona-aikana.

Yksi maailman huippupelaajista, Venäjän Vladimir Kramnik, vetäytyi turnauksesta, koska hänen mielestään sitä ei olisi pitänyt järjestää.