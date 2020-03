Espoossa sijaitseva Peikin Ratsastuskoulu on tasapainotellut viime päivät koronavirustilanteen kanssa. Miten estää ratsastajien kohtaamiset tallitiloissa, suojella työntekijöitä, mutta pitää yli 40 ratsastuskouluhevosta liikkumassa päivittäin?

“Ratsastus ei ole lähikontaktilaji, mutta ihmiset kohtaavat toisiaan tallitiloissa. Olemme pyrkineet järjestämään kaiken niin, että ratsastaja voi tulla talliin, varustaa hevosen ja ratsastaa ilman, että hänen tarvitsee olla lähikontaktissa muiden ihmisten kanssa”, yrittäjä Peik Andersin sanoo.

Ratsastuskoulun satulahuoneet ja kahvio on suljettu ja varusteet siirretty jokaisen hevosen karsinan eteen. Samalle ratsastustunnille tuleville ratsastajille jaetaan hevosia viidestä tallista mahdollisimman kaukaa toisistaan. Tunnit, joissa ratsastajat tarvitsevat avustajia, on peruttu.

“Tällä hetkellä sanoisin, että on suurempi riski saada koronavirus ruokakaupasta kuin jos tulee meidän ratsastustunnillemme”, Andersin sanoo.

”Tunnin jälkeen ratsastajat poistuvat tallilta nopeasti.”

Ratastustallit pitävät huolta, ettei tiloihin kasaudu liikaa väkeä. Harri Mattila ja Czaplinek olivat ainoina läsnä Peikin tallin satulahuoneessa kuvaajan lisäksi. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Helsingissä sijaitseva Husön Ratsastuskeskus pitää myös ovensa auki.

“Tallin sulkeminen kuukaudeksi tarkoittaisi konkurssia. Ponitunnit on kuitenkin peruttu eivätkä hoitajat saa tulla tallille. Muuten hajautamme rinnakkaisia tunteja eri paikkoihin, esimerkiksi kentälle ja maneesiin. Käytössä on kahdeksan eri tallia, joten ratsastajat kohtaavat toisiaan vähemmän”, Husön omistaja Leila Therman sanoo.

Talli joutuu myös pohtimaan, joudutaanko osasta hevosista tai poneista luopumaan. Kun hevosten ja ponien liikunta vähenee, ne saattavat muuttua työntekijöille työläiksi käsitellä.

“Tavoite on turvata toimintamme myös tulevaisuudessa.”

Vantaan Poni-Haka pitää myös ovensa auki, mutta rajoitetusti. Kaikki lasten ponitunnit on peruttu ja kahvio suljettu. Ratsastustunteja pidetään vain yksi kerrallaan, kun niitä normaalisti on kaksi.

“Ohjeemme on, että talliin saapuu vain tunnin ratsastaja, ei muita ihmisiä. Tunnin jälkeen ratsastajat poistuvat tallilta nopeasti”, Poni-Haan omistaja Virpi Ranta kertoo.

Tallilla on ollut myös harrastustoimintana hevosten hoitamista, mutta toistaiseksi se on peruttu eivätkä hoitajat saa tulla viettämään aikaa tallin tiloihin.

Tallissa on tarjolla myös käsidesiä hygieniasta huolehtimiseen. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Ratsastajainliitto ohjeistaa talleja noudattamaan viranomaissuosituksia eikä esimerkiksi kehoita ratsastuskouluja sulkemaan oviaan. Liitto suosittelee kuitenkin talleja järjestelemään toimintansa niin, että talleihin pääsevät vain hevosten omistajat sekä vakituiset hoitajat ja ratsastajat. Paikalla ei saisi olla samanaikaisesti yli kymmentä henkeä.

“Samaan aikaan kun tallit palvelevat asiakkaita, niillä on vastuu hevosten päivittäisestä hoidosta ja hyvinvoinnista. Myös poikkeusoloissa eläinten hyvinvointi pitää varmistaa”, liiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto muistuttaa.

Ratsastuskoulujen asiakkaat eivät ole vastuussa ratsastuskouluhevosten hyvinvoinnista ja päivittäisestä hoidosta vaan niistä vastaa tallien palkattu henkilökunta. Suurin huoli yrittäjillä onkin työntekijöiden pysymisestä terveenä.

“Meillä on tallissa 44 hevosta. Jos henkilökunta sairastuu, se olisi kova paikka”, Andersin sanoo.

Ratsastuskoulujen asiakkaat kuitenkin vastaavat kymmenien hevosten päivittäisestä liikunnasta, mitä olisi vaikea järjestää ilman asiakasvirtaa.

“Sijaitsemme meren rannalla, joten tällä hetkellä kaikki laitumemme ovat veden vallassa. Jos joutuisimme sulkemaan tallin, hevoset voivat ulkoilla kuitenkin pienemmissä tarhoissa”, Leila Therman sanoo.

”Myös poikkeusoloissa eläinten hyvinvointi pitää varmistaa.”

Hevosten hyvinvoinnin turvaaminen nykyisissä poikkeusoloissa on tullut uutena asiana hevosalalle.

Suomessa monet tallit ovat pieniä. Niissä hevosten hyvinvointi on yhden tai kahden työntekijän varassa. Jos yrittäjä sairastuu vakavasti, hevosten hyvinvointi on vaarassa.

Ratsastajainliitto yhdessä muiden hevosalan toimijoiden kanssa on ollut organisoimassa alueellisia vapaaehtoisten ryhmiä, jotka voivat auttaa talliyrittäjiä vakavissa sairastapauksissa. Muutaman ensimmäisen päivän aikana sadat vapaaehtoiset ovat ilmoittautuneet auttamaan alueensa talleja poikkeustilanteessa.

Ratsastuskilpailut ja -tapahtumat peruttu

Ratsastajainliitto on suositellut kaikkien ratsastuskilpailujen ja yleisötapahtumien perumista. Ratsastajainliiton Jukka Koiviston mukaan suositusta on noudatettu hyvin. Esimerkiksi Ypäjä ja Ratsastuskeskus Aino ovat peruneet kevään suurkilpailut. Ratsastuksen kotimaan pääkilpailuista, kuten GP-sarjasta ja SM-kilpailuista ei ole tehty vielä päätöksiä. Kilpailujen pääpaino on heinä–elokuussa.

“Ensimmäiset osa- ja sarjakilpailut alkaisivat toukokuussa, joten katsomme niiden osalta tilannetta lähiaikoina”, Koivisto sanoo.

Myös kansainvälinen ratsastajainliitto FEI on suositellut kaikkien ratsastuskilpailujen perumista. Käytännössä kilpailut olisivat joka tapauksessa loppuneet, kun Euroopan maat ovat sulkeneet rajojaan eikä hevosten kuljettaminen maasta toiseen ole mahdollista.

“Kansanterveys menee aina urheilun edelle. Ratsastuksessakin pitää noudattaa ennemmin varovaista linjaa kuin ottaa turhia riskejä”, Koivisto sanoo.