”Eletään poikkeuksellisen hurjaa aikaa”, kirjoittaa juuri nyrkkeilyuransa lopettanut Eva Wahlström Instagramissa.

Wahlström kertoo, että hän pystyi lopettamaan uransa omilla ehdoillaan, mutta nyt koronaviruksen levitessä moni menettää työpaikkansa ja tulonsa täysin tahtomattaan ja odottamattaan.

”Alta menee yhtäkkiä niin unelmat kuin kovan työn hedelmät. Se on raakaa”, Wahlström kirjoittaa.

Wahlström toteaa, että ihminen ei usein ymmärrä arvostaa asioita ennen kuin on menettänyt ne.

”Ihminen on lajina usein omahyväinen ja itsekäs. Joutuessamme ahdinkoon tunnumme reagoivan hyvin itsekkäällä tavalla, ’minulle kaikki, jotta ainakin minä selviän’ tai ’onneksi se ei tapahtunut minulle!’”

Nyt Wahlströmiä erityisesti lämmittää ihmisten auttamisen halu.

”Hienointa on ollut huomata että on ihmisiä, jotka auttavat tuntemattomia, sillä on paljon yksinäisiä ihmisiä, joilla ei oikeasti ole ketään.”

Wahlström korostaa, että täällä eletään kaikki yhdessä.

”Ois niin superia, jos ihmiset oppisivat elämään myös muille tällä hetkellä, mutta myös tulevaisuudessa, silloin kun maailma taas voi paremmin. Pidetään yhtä ja ollaan olemassa toisillemme, eikö niin?”

