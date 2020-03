Mika Lehtimäki on Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja. Kuva: Viena Kytöjoki

Tokion kesäolympialaisten pitäisi alkaa neljän kuukauden kuluttua 24. heinäkuuta.

Jos niin käy, miten urheilijat sinne valitaan, kun kaikki maalis- ja huhtikuun lajikohtaiset olympiakarsinnat on peruttu?

Monessa lajissa olympiakarsintojen takarajana on 30. toukokuuta. Jos olympialaiset järjestetään, takaraja siirtyy pitkälle kesään.

Tällä hetkellä se olisi 29. kesäkuuta, mutta sekään ei ole varmaa.

”Ei ole muuta lausuntoa. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) neuvottelee kansainvälisten lajiliittojen kanssa yksi kerrallaan järjestelmästä”, Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki sanoo.

Todennäköistä on, ettei myöskään toukokuussa järjestetä karsintoja. Monelle lajille etsitään korvaavia ajankohtia, mutta se ei ole helppoa.

”Ollaan odottavalla kannalla”, Lehtimäki sanoo.

Jos Tokiossa kilpaillaan, olympialaisiin on pakko valita urheilijoita vanhoilla näytöillä. Lajista riippuen siitä on suomalaisurheilijoille hyötyä ja haittaa.

”Yleisurheilu olisi yksi menettäjistä, koska haaveilemme Tokioon isosta joukkueesta”, Lehtimäki sanoo.

Yleisurheiluun kilpailijat valitaan pistejärjestelmän perusteella. Eritasoisista kilpailuista saa rankingpisteitä, joiden perusteella urheilijoita valitaan.

Yksi tärkeistä rankingkisoista voi olla Paavo Nurmen kisat, jotka on määrä pitää 9. kesäkuuta Turussa.

”Niistä voi tulla merkittävät kisat. Oma kilpailukalenteri on muutenkin suunniteltava nyt tarkkaan”, Lehtimäki sanoo.

Mahdollista myös on, että olympialaisiin voi päästä vanhoilla näytöillä.

Yleisurheilun kansainvälinen lajiliitto (WA) muokkaa parasta aikaa rankingjärjestelmää ja pohtii, mitkä tulokset huomioidaan ja ketkä urheilijat pääsevät sisään.

”Samaan aikaan pohditaan, miten vanhat näytöt kompensoidaan”, Suomen Urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola sanoo.

Hyötyviä lajeja olisivat muun muassa sulkapallo ja viisiottelu. Molemmissa lajeissa on suomalaisurheilijoita tällä hetkellä niukasti sisällä olympialaisissa.

Vesilajeissa tilanne on vaikea. Uinnin EM-kisat toukokuussa Budapestissa todennäköisesti perutaan, jolloin lajin keskeiseksi valintakisaksi nousee Välimeren rannikon kisakiertue Mare Nostrum kesäkuussa.

Soudun ja melonnan valintakriteerit ovat auki.

Kamppailulajeissa, kuten painissa ja nyrkkeilyssä, muutamassa painoluokassa olympiavalinnat ovat selvillä, osassa eivät.

Golfissa Suomi on saamassa neljä edustajaa, jotka valitaan maailmanrankingin mukaan. Tällä hetkellä suomalaispelaajat olisivat Mikko Korhonen, Sami Välimäki, Sanna Nuutinen ja Ursula Wickström.

Jos Euroopan-kiertue alkaa uudestaan, miesten tilanne voi muuttua.

Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen sanoo luottavansa asiantuntijoihin, miten olympialaisille lopulta käy.

”Kyse on myös valtavista taloudellisista intresseistä, toki terveys on etusijalla. Nyt nähdään, kuinka iso merkitys urheilulla on yhteiskuntaan”, Korhonen sanoo.

Hän joutui itse keskeyttämään laskettelulomansa Alpeilla ja on karanteenissa kotonaan.

Nooralotta Neziri menossa harjoituksiin Hippos-halliin Jyväskylässä. Kuva: Petteri Kivimäki

Lehtimäen mukaan nelisenkymmentä suomalaista urheilijaa harjoitteli vielä viime viikonloppuun asti ulkomailla jossain päin maailmaa. Nyt suurin osa heistä on palannut tai palaamassa Suomeen.

Esimerkiksi yleisurheilijoita on harjoitellut Yhdysvalloissa, mutta myös siellä harjoituspaikkoja on pantu säppiin. Yhdysvalloissa harjoitelleista juoksijoista muun muassa Camilla Richardsson ja Sara Kuivisto ovat palanneet kotiin.

Aitajuoksija Annimari Korte jäi kuitenkin harjoittelemaan omien suhteidensa avulla Yhdysvaltoihin. Hän halusi välttää koronaviruksen tartuntariskiä eikä lentänyt Eurooppaan.

”Kaikille on suositeltu, että palaavat Suomeen, mutta urheilijat käyttävät omaa harkintaansa”, Niemi-Nikkola sanoo.

Aitajuoksija Nooralotta Nezirin piti olla kevään aikana kahteen eri otteeseen harjoitusleirillä Teneriffalla, mutta hän perui matkan. Nyt hän yrittää jatkaa harjoittelua kotikaupungissaan Jyväskylässä, jossa Hippos-halli on toistaiseksi auki valikoidulle pienryhmälle.

”Harjoituspaikoista ei ole ylitarjontaa”, Niemi-Nikkola sanoo.

Miekkailija Niko Vuorisen olympiakarsinnat ovat toistaiseksi ohi. ”Lienee ilmiselvää, ettei mitään karsintakisoja voi järjestää kuukaudenkaan päästä, jos ei ole harjoitusolojakaan.” Kuva: Pete Aarre-Ahtio

Miekkailija Niko Vuorisen piti karsia olympialaisiin huhtikuussa, mutta hän päätti palata Suomeen treenipaikastaan Budapestista.

Hänen korvaansa kuulostaa epäreilulta, että KOK muuttaisi valintasääntöjään kisojen kynnyksellä.

Myös julkinen paine voi muuttaa KOK:n suhtautumista kisojen järjestämiseen.

”Aika katastrofi koko juttu. Uhrauksien tulisi koskea yhtä lailla KOK:ta. Olympialaiset eivät saa olla KOK:n henkselienpaukutusjuhla. Kisat ovat ensisijaisesti urheilijoita ja urheilufaneja varten”, Vuorinen sanoo.

Vuoden 2019 loppuun mennessä suomalaisurheilijat ovat onnistuneet saavuttamaan kolmetoista olympiapaikkaa. Lisäksi yksi paikka on luvassa kouluratsastukseen.