Olympialaiset

Olympiatuli saapui Japaniin perjantaina hyvin riisutussa seremoniassa ja epävarmuuden jatkuessa. Tokion olympialaisten järjestäminen on kaikkiaan hyvin epävarmaa, vaikka liekki lepattaakin suunnitellussa isäntämaassa.

Tuli saapui tilauslennolla ja erikoisvalmisteisessa lyhdyssä Japaniin. Tunnelmat olivat ristiriitaiset, kun yksi maan olympiakomitean jäsen poikkesi muiden linjasta ehdottamalla kisojen lykkäämistä.

”Tietenkin mietimme erilaisia vaihtoehtoja, mutta me olemme erilaisessa tilanteessa muihin urheilujärjestöihin ja ammattilaisliigoihin verrattuna, kun olympialaisiin on neljä kuukautta aikaa”, KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach sanoi The New York Timesille.

”Meille kisojen peruuttaminen ei olisi nyt vastuullista ja on ennenaikaista spekuloida asialla tai tehdä päätöksiä”, Bach sanoi.

Olympiasoihdun saapumista Matsushiman lentotukikohtaan piti olla juhlistamassa kaksisataa lasta, mutta koronaviruksen takia heitä ei voitu kutsua paikalle.

Entiset judon olympiavoittajat Saori Yoshida ja Tadahiro Nomura sytyttivät seremoniallisen soihdun muutaman tusinan kutsuvieraan ja virkailijan edessä.

Olympiatuli alkaa kiertää pitkin Japania ja soihtukierroksen on tarkoitus käynnistyä kuuden päivän kuluttua Fukushimasta, jota käytettiin työntekijöiden tukikohtana vuoden 2011 maanjäristyksen aikana.