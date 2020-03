Koronaviruspandemian vaikutukset urheiluseurojen talouteen rupeavat jo näkymään, vaikka valtion julistamaa poikkeustilaa on eletty vasta muutama päivä.

Helsingin suurin jalkapalloseura Helsingin Jalkapalloklubi ry ilmoitti sisäiselle tiedotteella perjantaina pelaajilleen, joukkueiden toimihenkilöille, pelaajien vanhemmille ja seuran henkilöstölle rajuista sopeuttamistoimenpiteistä.

Tiedotteessa kerrottiin, että HJK ry on joutunut määräaikaisilla työsopimuksilla työskenteleville ihmisille antamaan 17. maaliskuuta ilmoituksen palkanmaksun keskeyttämisestä työsopimuslain mukaisesti perustuen koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan. HJK ry:ssä on myös käynnistetty myös yhteistoimintamenettely koskien seuran päätoimisia, toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin työskenteleviä työntekijöitä. Yt-neuvottelut käynnistyivät 20. maaliskuuta.

Tiedotteen mukaan seurassa on päätoimisia, määräaikaisin sopimuksin työskenteleviä henkilöitä 57. Työntekovelvoite on keskeytynyt, ja palkanmaksu keskeytyy kuun lopussa. Tämä tilanne on toistaiseksi voimassa.

Tiedotteen mukaan HJK:ssa on 23 toistaiseksi voimassa olevin työsopimuksin työskentelevää työntekijää. Heitä koskevat yt-neuvottelut.

”Turvataksemme toimintamme jatkumisen tulemme veloittamaan kaikilta jäseniltä 1. huhtikuuta alkaen alennettua toimintamaksua, jonka suuruus tarkentuu maaliskuun aikana kustannusten sopeutustoimenpiteiden myötä. Näin pystymme yhdessä varmistamaan sen, että klubilaiset lapset ja nuoret pääsevät poikkeusolojen päätyttyä takaisin rakkaan lajin pariin omassa seurassamme”, HJK ry:n puheenjohtaja Kai Koskinen sanoi tiedotteessa.

HJK sanoo noudattaneensa poikkeuksellisessa tilanteessa lajin kotimaan kattojärjestön Suomen Palloliiton suositusta, jonka mukaan seurojen tulee toteuttaa viivytyksettä kustannusten sopeuttamistoimia, jotta seuran talous kestäisi mahdollisesti pidemmänkin toiminnan keskeytyksen, eikä seura joutuisi rasittamaan pelaajiaan kohtuuttomilla toimintamaksuilla kentillä tapahtuvan toiminnan ollessa keskeytettynä.

