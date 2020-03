Uintivalmentaja Marko Malvaila ei ujostele, kun hän sanoo, että Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) pitäisi ymmärtää koronaviruksen aiheuttama tilanne ja siirtää Tokion kesäolympialaiset toiseen ajankohtaan.

”Urheilijoita pidetään panttivankeina. Olen sillä kannalla, että olympialaisia ei kannata pitää. Antaa hassun kuvan KOK:sta, kun se ei näe faktoja”, Malvaila sanoo.

Tokion olympialaisiin pyrkiville uimareille nykyinen tilanne on hankala.

Malvailan omat valmennettavat ovat saaneet kaupungilta erikoisluvan harjoitella Jyväskylän uimahallissa.

Uimareiden ja monen muun lajin urheilijan on pakko harjoitella, koska päätöksiä olympialaisten järjestämisestä ei ole tehty. Jos olympialaiset pidetään, uimareiden on oltava valmiina mahdollisiin karsintakisoihin. Toistaiseksi kaikki kilpailut on peruttu.

”Kevät näyttää tosi tyhjältä. Toivottavasti tilanne rauhoittuu kesään mennessä”, rinta- ja sekauimari Jenna Laukkanen sanoo.

Hän harjoittelee valmentajansa kanssa tyhjässä uimahallissa Vuokatin urheiluopistolla.

Laukkanen on kiitollinen, että hän saa käydä uimahallissa, vaikka epätietoisuus tulevasta on koko ajan läsnä.

”Itse toivoisin, että olympialaiset järjestettäisiin joko tänä tai ensi vuonna. Olisi jokin päämäärä. Nyt tilanne on hankala kaikille. Ei pääse tekemään optimaalista treeniä”, Laukkanen sanoo HS:lle ennen lähtöään iltapäivän uintitreeneihin.

Vuokatin uimahalli on menossa toukokuussa remonttiin. Laukkanen toivoo, ettei remonttia ainakaan aikaisteta.

”Hyvä kysymys, mitä tekisin, jos halli menisi kiinni. Mistä sitten saisi ratatilaa uimiseen?” Laukkanen miettii.

Sinällään yksin uiminen ei ole Laukkaselle uutta. Hän on harjoitellut hallin 25 metrin radalla yksin kesäaikana, kun halli on muuten ollut yleisöltä suljettu.

”Erikoista on, että se sattuu tähän aikaan vuodesta.”

Marko Malvaila laski omat olympiavalmennettavansa Ari-Pekka Liukkosen ja Mimosa Jallow’n lomalle täksi viikoksi. Harjoittelu jatkuu uudestaan ensi viikolla.

”Nyt on hyvä hetki vähän puhaltaa. Olemme olleet niin pitkään leireillä, viimeksi Australiassa”, Malvaila sanoo.

Hän vertaa huippu-uimareita samanalaisiin pienyrittäjiin, kuten esimerkiksi kahvilanpitäjiin.

”Oikeusturvan kannalta tilanne on hankala, kun urheilijat eivät pääse kunnolla harjoittamaan ammattiaan. Järkevintä olisi viheltää peli poikki ja aloittaa puhtaalta pöydältä”, Malvaila sanoo.

Jos olympialaiset järjestetään, miten uimarit Tokioon valitaan? Uinti on yksi isoimmista ja seuratuimmista olympialajeista, ja matkoja on paljon.

Kaikkiaan olympialaisiin osallistuu noin 11000 urheilijaa.

”Miten urheilijat valitaan, entä miten katsojat? Koronavirus voi olla ohi muualla, mutta se voisi olla vielä vaikka Etelä-Amerikassa. Olisi hyvä todeta realismi ja siirtää kisat”, Malvaila korostaa.

Suomalaisuimareista vain rintauimari Matti Mattsson on virallisesti rikkonut Tokion olympiarajan.

Toukokuuksi kisakalenteriin oli merkitty EM-uinnit Budapestissä, mutta ne siirtyvät ainakin elokuulle ja ehkä vielä pidemmälle.

Seuraava näyttöpaikka voisi olla Välimeren uintikiertue kesäkuussa, jolloin myös suomalaisten pitäisi olla huippukunnossa.

”On vain jaksettava pakertaa päivä kerrallaan. Aiheuttaa vaan itselleen hallaa, jos pohtii liikaa, eikä pääse mittamaan kuntoaan”, Laukkanen sanoo.

Helmi–maaliskuun vaihteessa Laukkanen jäi Berliinissä ajallaan 1.07,78 seitsemän kymmenystä 100 metrin rintauinnin olympialaisten A-rajasta (1.07,07).

”Se oli helpottava näyttö tähän hetkeen. En jaksa enempää vaivata päätäni asialla.”

Laukkanen, 25, on aiemmin uinut kaksi kertaa olympialaisissa, vuonna 2012 Lontoossa ja 2016 Riossa, jossa hän pääsi SE-ajalla välieriin 200 metrin rintauinnissa.

Laukkasen kotipaikalla Sotkamossa ei ole todettu vielä yhtään koronavirustartuntaa. Uimari toivoo, ettei niin tapahdukaan.

”Toivotaan, että ihmiset noudattavat sääntöjä, joita on annettu”, Laukkanen sanoo.

Jottei arki kävisi liian tylsäksi hallissa ja kotona, Laukkanen on varautunut espanjan kielen kirjoilla.

”Pitkäaikaisena haaveena on ollut oppia uutta kieltä. Minulla on paljon kavereita, jotka puhuvat espanjaa.”