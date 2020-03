Tennisässä Emil Ruusuvuori, 20, oli valmistautumassa uransa ensimmäiseen masters-turnaukseen Indian Wellsissä viime viikolla, kun koronavirukseen liittyvät karanteenit räjähtivät maailmanlaajuiseksi.

Harjoitusvastustajat olivat maailman ykkösluokkaa. Italialainen Matteo Berrettini on maailmanlistan kahdeksikko, Norjan Casper Ruud sijalla 36 ja ranskalainen Lucas Pouille hänkin 60 parhaan joukossa.

Parempaa harjoittelutilaisuutta ei juuri voisi toivoa ennen suurta turnausta. Olosuhteetkin hakivat vertaistaan.

Indian Wells on alle kymmenentuhannen asukkaan pieni paikkakunta keskellä Kaliforniaa, mutta se herää runsaaksi kymmeneksi päiväksi eloon, kun maailman nais- ja miestenniksen kovimmat nimet pelaavat kauden ensimmäisen masters-turnauksen.

Ruusuvuoren ja Henri Kontisen piti heiluttaa tapahtumassa Suomen lippua, mutta kaikki päättyi ennen kuin turnaus ehti alkaa.

”Hyvät puitteet ja hyvät pelikaverit, mutta vähän lyhyeksi jäi”, Ruusuvuori sanoo puhelimitse kotoaan, kun matkustamisesta johtuva kahden viikon karanteeni on käynnissä.

”Olin lauantai-iltana täällä. Olimme aika lailla viimeisiä pelaajia, jotka lähtivät sieltä. Nopeasti kaikki häipyivät, ja onneksi päästiin. Mukavampi täällä on olla kuin siellä loukussa.”

Masters-turnauksen peruuttamisesta lähti ammattilaistenniksessä pyörimään iso lumipallo. Nyt pelaajat elävät ainakin kesäkuulle yltävää jaksoa, jossa ei järjestetä yhtään turnausta. Mahdotonta ei ole sekään, että tauko pitenee entisestään.

Toukokuun puolivälissä alkava Ranskan avoin mestaruusturnaus ilmoitti uusista pelipäivistään, jotka ovat syyskuun lopussa. Kukaan ei tiedä, riittääkö tämäkään.

Näinä viikkoina Ruusuvuoren pitäisi kilpailla. Sen sijaan hän miettii, miten saada aikansa kulumaan karanteenissa ja yhdistää kotioloihin jonkinlainen harjoittelu.

Emil Ruusuvuori harjoitteli viime kesänä Helsingissä Kalastajatorpan kentällä. Kuva: Rio Gandara / HS

Ruusuvuori on ostanut itselleen yksiön, jota täytyisi sisustaa, mutta huonekaluliikkeisiin tai muihinkaan kauppoihin ei ole asiaa.

Kotona voi treenata omaa painoaan käyttäen, katsoa elokuvia, pelata videopelejä ja hoitaa juoksevia asioita. Juoksulenkillä Ruusuvuori on käynyt, koska sen karanteeni sallii, mutta tennishalleihin ei ole asiaa.

”Täytyy koettaa liikkua sen mitä pystyy, kun julkisilla paikoilla ei voi olla. Sen ymmärtää. Tämä ei ole mikään leikin asia. Ihan mielellään pysyy tässä kotonakin”, hän sanoo.

”Sitten kun pääsee vetämään treeniä ihan kunnolla, on hyvää aikaa kehittää niitä juttuja.”

Niillä jutuilla Ruusuvuori tarkoittaa pelillisiä puutteita, joita parin kuukauden mittainen piipahdus ATP-kiertueella paljasti.

Ainakin syöttöön täytyisi saada lisää tehoa, hän huomasi. Jokainen pelaaja syöttää hyvin, ja syöttöjen merkitys korostuu sitä enemmän, mitä pitemmälle ottelut venyvät.

”Melkein joka pelissä pari pistettä tulee syötöllä, ja jos itse joutuu pelaamaan kaikki pisteet, on sillä pitkässä matsissa iso ero.”

Sekin kävi selväksi, että jokainen vastustaja on uudella tasolla kuin parhaat pelaajat haastajakiertueella. Yhtään helppoa ottelua tai helppoa voittoa ei tule.

Marseillen ATP-turnauksessa tuli kovaa oppia. Ruusuvuori hävisi kahdessa peräkkäisessä ottelussa kolme peräkkäistä erää katkaisupelissä. Muutenkin 7–5 tai 7–6 päättyneissä erissä Ruusuvuori jäi tappiolle luvuin 4–9.

”Oli minulla mahdollisuudet aikaisemmin erän aikana, mutta ei voi syyttää kuin itseään. Jos se menee noin tiukoille, ratkaisee yksi tai kaksi pistettä jompaankumpaan suuntaan. Jos et saa niitä, ne on vain otettava.”

Nykyisessä miesten tenniksessä on sadan parhaan molemmin puolin pakkautunut joukko pelaajia, jotka ovat tasoltaan erittäin lähellä toisiaan. Osa on nuoria ja nousevia lupauksia, osa pitkään kiertueella viihtyneitä kokeneita ammattilaisia.

Emil Ruusuvuori vuonna 2018. Kuva: VILLE MÄNNIKKÖ

Ruusuvuori sanoo pelistään löytyvän runsaasti parannettavaa, mutta hänen onnekseen puutteet eivät ole järin suuria.

Jos syötön vahvistaminen kuuluu työlistalle, Ruusuvuori lisää sinne myös puolustuspelin.

”Helpot pallot pitäisi saada hoidettua missä tilanteessa vain. Oma peli on siinä kunnossa, että noita kavereita pystyy voittamaan. Omalla tavallaan se tuo positiivisen fiiliksen.”

Koronakaranteenissaan Ruusuvuori näkee pieniä positiivisia asioita, kun kilpailukauden jatkuminen lykkääntyy kauas.

”Kiertueella kaikki ovat vahvempia fyysisesti, ja nyt saadaan aikaa kehittää sitä puolta. Jos jotain positiivista haluaa kaivaa, siinä on yksi selkeä juttu, mitä voi tehdä.”

ATP-kiertue on ylin taso, jonne pelaajat pyrkivät ja siellä menestykseen. Viime vuoden haastajakiertueen vaihtuminen porrasta ylemmäs maistui.

Ruusuvuori näki Dubaissa, miten turvamies seurasi Novak Djokovićia joka paikkaan ja kuinka tähtipelaajan ympärillä parveili tennis- ja kuntovalmentajien, fysioterapeuttien, ravintoterapeuttien ja oman perheen muodostama joukko.

”Aika selkeä ero”, Ruusuvuori vertaa haastajatasoa ja ATP-kiertuetta.

”Yleinen ilmapiiri kentän ulkopuolella on mukavampi ja vähän rennompi. Siellä on niitä pelaajia, jotka ovat olleet pitempään, ja se on heille kuin toinen koti. Ja aika isot tiimit heillä oli.”