Syöttäminen on Otto Tiitisen harjoittelussa painopiste, jota hän haluaa saada paremmaksi. ”Vähän erikoinen viikko, ennen on ollut koko ajan joukkuetreenejä. Nyt on enemmän aikaa harjoitella muuten”, Tiitinen sanoo. Kuva: Reijo Hietanen

Tampere

Hiekka rahisee, kun Oiva Suominen ottaa spurtteja Pyynikillä Atlaksenpuistossa. Askeleet vievät merkiltä toiselle. Sähäkkää liikettä ja käännöksiä.

Vuonna 2007 syntynyt Suominen on Ilveksen D-Akatemian laitahyökkääjä ja eräs niistä lukuisista jalkapallojunioreista, jotka joutuvat koronavirusrajoitusten takia harjoittelemaan omatoimisesti. Torstaina alla oli jo viikon verran omatoimista harjoittelua.

Kentän laidalla odottaa paksu nivaska muovitaskuihin laitettuja ohjepapereita. Niistä Suominen käy katsomassa ohjeistuksen seuraavaan harjoitukseen. Ohjeita on lähetetty viitisenkymmentä sivua.

Pelaajien harjoitellessa eri puolilla kaupunkia Whatsapp-viestisovellus on aktiivisessa käytössä yhteydenpidossa. Siellä puhutaan muustakin kuin treenaamisesta. Kun koulukin sujuu etäopetuksessa, kavereita nähdään nyt vähemmän.

”Joukkueessa on paras kaverini, ja muutkin ovat tosi hyviä kavereita”, Oiva Suominen kertoo.

Oiva Suominen harjoitteli lähipuistossa. ”Aluksi tehtävät olivat aika haastavia. On pitänyt vähän soveltaa, koska tarvitsee esimerkiksi penkkejä. Olen soveltanut sen mukaan mitä pystyy tekemään”, Suominen kertoo. Kuva: Reijo Hietanen

Ilveksen D-akatemia on ikäluokista 2007 ja 2008 koottu edistyneimpien pelaajien joukkue, joka käy myös ulkomaisissa turnauksissa. Tammikuussa Liettuassa sijoitus oli toinen Shakhtar Donetskia ja Juventusta edustaneiden joukkueiden välissä.

Joukkueen maalivahti ja Suomisen joukkuekaveri Severi Kolunsarka tekee torstaina porrasharjoituksen Tampereen Tammelassa.

Ensin astutaan jokaiselle portaalle, sitten joka toiselle ja vielä joka kolmannelle. Välillä hypitään ylöspäin kaksi porrasta kerrallaan tasajalkaa. Motivaatio omatoimiseen jaksoonkin on hänen mielestään helppoa löytää.

”On ollut erilaista ja vähän outoa, kun ei pääse normaaliin arkeen. Mutta ihan hyvin on pärjätty, kun on saatu omat ohjeet. Kyllä se vielä tästä parempaan suuntaan menee”, Kolunsarka sanoo.

Severi Kolunsarka teki porrasharjoituksen. ”Tässä treenissä haetaan räjähtävyyttä ja nopeutta. Jalka motoriikkaa enemmän, että pääsee suoraan paikoiltaan ylöspäin nopeasti”, Kolunsarka kertoo. Kuva: Reijo Hietanen

Joukkueen pelaajan harjoitus on käynnissä myös Tampereen Järvensivussa. Otto Tiitinen harjoittelee autohallissa, jonka lattia on päällystetty tekonurmella. Hän on D-Akatemian nuorempaa ikäluokkaa, eli syntynyt vuonna 2008.

Syöttö seinään, paluupallo haltuun, kääntyminen, syöttö toiseen seinään. Välillä pallonhallintaa pompottelemalla.

Normaalisti Tiitinen käyttää jalkapalloon omatoimiset harjoitukset mukaan lukien 15-20 tuntia viikossa. Tuntimäärä on säilynyt samana, mutta harjoittelu on nyt kokonaisuudessaan omatoimista. Kavereiden näkeminen on vähentynyt, samoin autotallipelit, joihin viikonloppuisin on Tiitisen luo keräännytty.

”Kyllä siihen kohta tottuu, mutta aika kummalliselta tuntuu nyt”, Tiitinen sanoo.

Tiitinen sanoo luottavansa joukkuetovereidensa olevan motivoituneita harjoittelijoita omatoimijakson aikana.

”Kun tämä paussi on ohi, me tullaan kovempina takaisin”, Tiitinen vakuuttaa.

Otto Tiitisen treenipaikka Tampereen Järvensivussa oli autohallissa, jonka lattia on päällystetty tekonurmella. Kuva: Reijo Hietanen

Alkuviikosta hallitus kielsi yli kymmenen ihmisen kokoontumiset, ja lähikontakteja kehotettiin välttämään. Palloliiton ohjeistuksessa lähdettiin siitä, että pienryhmäharjoittelu oli sallittua.

Ilveksen oma jalkapallojaosto laittoi oman kenttänsä kunnallisten urheilutilojen tapaan kiinni. Samalla jaosto suositteli omatoimista harjoittelemista vain kotona tai kotipihalla. Suositus oli siis pykälän virallista ohjeistusta tiukempi.

Ilveksen D-ikäluokan päävalmentaja Petri Plym muistuttaa, että seura on toiminnan järjestäjä. Kieltovaltaa seuralla ei ole ja sekin pitää ymmärtää, että pelaajien mahdollisuuksissa kotiharjoitteluun on eroja vaikkapa sitä kautta asuuko omakoti- vai kerrostalossa.

”Toivon, että vanhemmat ottavat vastuuta sen osalta, mikä on järkevää. Terveen järjen käyttö on tässä kohtaa paras lahja. Se, että jokainen puntaroisi, mikä on parasta lapselle”, Plym sanoo.

Plym toivoo, että tilanteella olisi pelaajien kannalta myös positiivinen puoli.

”Omatoiminen harjoittelu korostuu pelaajan kasvaessa. Toivon tämän jakson antavan pelaajille työkaluja tulevaan”, Plym sanoo.

Valmentajakin voi nyt oppia esimerkiksi yhteydenpitoa pelaajiin sekä omatoimiharjoitteiden luomista.

”Olemme tottuneet olemaan kentällä. Tämä on erilaista”, Plym sanoo.