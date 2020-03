Jääkiekon miesten MM-kisat on peruttu koronaviruksen takia. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF vahvisti asian lauantaina Twitter-tilillään.

Kisat oli tarkoitus järjestää Sveitsissä 8.–24. toukokuuta.

Urheilusarjoja ja -tapahtumia on peruttu viime viikkoina päivittäin, ja myös MM-kisojen peruminen oli jo jonkin aikaa ollut selvää. Vahvistus tuli kuitenkin vakuutusepäselvyyksien vuoksi vasta lauantaina.

”Se on selvä, ettei näitä kisoja voi pelata, kun koko Eurooppa on Valko-Venäjää lukuun ottamatta kiinni, mutta kun kisajärjestäjillä ja Kansainvälisellä liitolla IIHF:llä on samassa firmassa vakuutukset”, IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kommentoi HS:lle tiistaina 17. maaliskuuta.

”Siellä ovat neuvottelut kesken sveitsiläisten ja vakuutusfirman välillä. Peruutus pitäisi tulla Sveitsin viranomaisilta. Jos menemme yksipuolisesti peruttamaan kisat, hävitään todella suuret rahat, mutta käytännössä tämä homma on selvä.”

