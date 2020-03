Urheilutapahtumia on peruttu koronaviruksen takia joka puolella maapalloa, ja myös monien joukkuelajien harjoitukset on keskeytetty viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Ruotsalaishiihtäjät eivät kuitenkaan vaikuta suhtautuvan asiaan ihan toivotulla vakavuudella.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo nimittäin, että 56 hiihtäjää kokoontui perjantaina kilpailemaan Östersundiin maan hiihtoliiton tietämättä.

Lehden mukaan paikalla olivat muun muassa Ruotsin kirkkaimpiin maastohiihtotähtiin kuuluva Ebba Andersson sekä pitkien matkojen erikoismies Max Novak.

”En ollut valmis päättämään kauttani vielä”, Andersson kommentoi Östersunds Postenille.

Mukana oli myös Pyeongchangin olympialaisten sprintissä viidenneksi hiihtänyt Oskar Svensson, joka kertoi tapahtumien kulusta Aftonbladetille. Hänen mukaansa kutsu oli tullut Östersundin alueen seurojen hiihtäjille.

”Sinne tuli kyllä enemmän hiihtäjiä, kuin osattiin odottaa. Mutta se oli vain hauskaa, eikä paikalla ollut yleisöä”, Svensson kommentoi.

”Se oli oikeastaan enemmän intervalliharjoittelua, mutta oli hauskaa saada vähän kilpailla”, hän kuvaili sprinttiviestiä.

”Tuntuu hyvältä saada ajatella jotain normaalia.”

Ruotsin hiihtoliitto on perunut kaikki omat kilpailunsa ja suositteli myös seuroja perumaan kaikki kilpailut.

”Suositusten noudattaminen on seuroista kiinni, sitä emme voi päättää”, sanoo Ruotsin hiihtoliiton seurajohtaja Ola Strömberg Aftonbladetille.

Strömberg ei ollut tietoinen Östersundin kilpailusta, mutta hiihtäjät eivät hänen mielestään rikkoneet ohjeistusta.

”Heidän pitää itse päättää tällaisesta. Hiihtäjillä on hyvin pieni riski tartuttaa toisiaan, he ovat yleisesti hyvin varovaisia ja viisaita.”

”Haluamme, että he harjoittelevat. Jos se tapahtuu harjoituskilpailussa, ja he ovat varovaisia, on se ihan ok.”