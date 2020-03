Italiassa on viranomaisten mukaan kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vuorokaudessa 793 ihmistä. Italiassa pelaava jalkapalloilija Sauli Väisänen kertoo Twitterissä, että on törmännyt ongelman ytimeen myös jutellessaan suomalaisen ystävänsä kanssa.

Lue lisää: Terveisiä Italian pahimmalta korona-alueelta: ”Ei pidä musertua”, Jesse Joronen sanoo

Väisänen pelaa Italian Serie B:ssä Chievo Veronassa. Verona sijaitsee Pohjois-Italiassa aivan Lombardian alueen tuntumassa. Lombardiassa on tilanne kaikkein huonoin, sillä kuolemantapauksia on kirjattu 3 095 ja tartuntoja kaikkiaan 25 515.

Suomessakin raportoitiin lauantaina ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta.

Suomalaiset eivät silti Väisäsen kokemuksen perusteella vaikuta vieläkään ymmärtävän tilanteen vakavuutta.

”Juttelin erään tutun kanssa. Oli ollut aamupäivällä pelailemassa kavereiden kanssa, sitten tutun perheen luona syömässä ja illaksi vielä omille porukoilleen käymään”, hän kirjoittaa.

”Italiassa paikanpäällä olen nähnyt, mihin homma voi edetä. Sanoin pari valittua sanaa. Pysykää ihmiset kotona!!!”

Italiassa on lauantaihin mennessä kuollut yhteensä 4 825 ihmistä koronaviruksen vuoksi. Tartuntoja on nyt liki 54 000. Lauantaihin mennessä tartunnasta on parantunut 6 072 ihmistä. Perjantaina toipuneiden määrä oli 5 129.

Juttua korjattu kello 21.15: Väisäsen keskustelussa ystävänsä kanssa oli kyse Suomesta, ei Italiasta.