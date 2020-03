Olympialaiset

Paine Tokion ensi kesän olympialaisten siirtämiseksi koronaviruspandemian takia kasvaa päivä päivältä.

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) suomalaisjäsenellä Emma Terhollakin on riittänyt viime aikoina normaalista poikkeavaa kiirettä tähän liittyen.

Uutistoimisto Reuters uutisoi sunnuntaina, että Tokion kisojen siirtämistä on jo valmisteltu kulissien takana.

”Vihdoin meitä on pyydetty tekemään simulaatioita kisojen siirtämisen varalta. Teemme vaihtoehtoisia suunnitelmia, b-, c- ja d-suunnitelmia ja tutkimme erilaisia siirtämisen aikatauluja”, sanoi Reutersille yksi järjestelykomiteaa lähellä oleva lähde.

Jääkiekon kaksinkertainen olympiamitalisti Terho on KOK:n urheilijakomission jäsen ja siten yksi niistä KOK:n jäsenistä, joiden vastuulla on urheilijoiden äänen kuuluminen komiteassa.

Terho ei pysty ottamaan kantaa tietoihin Tokion kisojen siirtämisen valmistelusta.

Sen sijaan hän ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että kisojen kohtaloa pohtii jo helmikuussa koottu ryhmä, jonka johtaminen on Maailman terveysjärjestön WHO:n hallussa.

Lisäksi ryhmässä on KOK:n, Tokion kisojen järjestäjien, Japanin valtion ja Tokion kaupungin edustus.

”Se, että ryhmä toimii WHO:n johdolla, tarkoittaa, että kaikki suunnittelu tehdään se edellä, että voiko olla turvallista järjestää kisat. Siihen ei ole tavallaan muilla sanomista”, Terho sanoi sunnuntaina HS:lle.

Vaikka lopullinen päätös kisojen mahdollisesta siirtämisestä on KOK:lla, Terho muistuttaa, että mukana on valtavasti sidosryhmiä, jotka pitää huomioida.

”Tähän liittyy paljon muitakin asioita kuin se pelkkä kisatapahtuma. Sen takia tässä täytyy olla menossa hyvin paljon pohdintaa. Terveys ehdottomasti ensin, mutta päätökset täytyy miettiä tarkkaan.”

KOK:lla on vakuutus, mutta tietenkin kisoilla on valtavia taloudellisia vaikutuksia isäntämaalle ja ihan ruohonjuuritason urheilulle ympäri maailmaa.

Terhon mukaan KOK jakaa kisoista saamistaan tuloista yli 90 prosenttia kansallisille olympiakomiteoille ja kansainvälisille lajiliitoille.

Jos jaettavan summan jakaa tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle, se on Terhon mukaan kolme miljoonaa USA:n dollaria päivässä.

”Sen takia jälkivaikutukset ovat isot. Ei tämä mene niin, että KOK haluaisi kerätä itselleen rahaa ja haluaisi tehdä päätöksen kisoista siltä pohjalta. Ne intressit eivät voi nousta sellaisiksi, että terveydellä oltaisiin valmiita leikkimään.”

Viime viikolla Terho oli mukana puhelinkokouksessa, johon osallistui paitsi KOK:n johtoa myös yli 200 urheilijaa tai heidän edustajaansa eri puolilta maailmaa.

”Siellä esitettiin kysymyksiä, näkemyksiä, huolia ja ajatuksia. Sen jälkeen on käyty tiivistä keskustelua urheilijakomissiossa, ja huomenna on uusi palaveri. Totta kai tämä on todella tärkeä asia ja on siksi työllistänyt aika paljon.”

Urheilijoille merkittävimpiä kysymyksiä ovat karsintakilpailujen järjestäminen tässä tilanteessa, dopingtestaus ja tasapuoliset harjoittelumahdollisuudet.

”Tässä on paljon spesiaalimietittävää. Pitää koko ajan reagoida tilanteeseen. ”

Terhon mukaan KOK:n urheilijakomissio ei ehkä osannut aluksi ottaa riittävän hyvin huomioon kiinalaisten ja eteläkorealaisten urheilijoiden huolta karsintakilpaluista, kun nämä olivat joutuneet karanteeniin.

”Tässä mennään niin eri tahdissa. Nyt tämä homma on enemmänkin vasta alkamassa Pohjois-Amerikassa ja Intiassa.”

Terho muistuttaa, että urheilijat haluavat toimia tässä erittäin vaikeassa maailmanlaajuisessa tilanteessa vastuullisesti, vaikka tämä tilanne on heillekin stressaava.

”Jokainen ymmärtää, että tämä on yhteiskunnalle ihan joka sektorilla ennennäkemätön ja haastava tilanne. Urheilulla voidaan ajatella olevan se rooli, että vastaan ei voi mennä, vaan voi toimia yhdistävänä ja toivoa ylläpitävänä tekijänä.”