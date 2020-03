Jääkiekkolegenda Teemu Selänne vaatii tiukempia toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Suomessa.

Selänne otti kantaa asiaan Twitterissä sunnuntai-iltana ja osoitti sanansa pääministeri Sanna Marinille (sd) ja presidentti Sauli Niinistölle.

”Arvoisa Sanna Marin, Sauli Niinistö ja muut. Teidän linjaukset, kehotukset ja varoitukset tätä kauheaa virusta kohtaan eivät näköjään kaikille tehoa, nyt on viimeistään aika laittaa stop tähän hulluuteen. Ollaan jo nyt myöhässä”, Selänne kirjoittaa ja toivoo kaiken muun paitsi apteekkien ja ruokakauppojen sulkemista.

Suomessa on sunnuntaihin mennessä yhteensä 626 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Keskussairaaloissa on 43 sairaanhoitoa vaativaa potilasta, joista 12 on tehohoidossa.

Suomessa on Terveyden ja hyviinvoinnin laitoksen THL:n mukaan testattu lähes 10 000 ihmistä koronaviruksen varalta.

THL varoittaa, että riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Kaikki tartuntaketjut eivät myöskään ole enää tiedossa, mutta niitä pyritään yhä selvittämään, jotta epidemian etenemistä pystytään hidastamaan.

Pääministeri Marin sanoi lauantaina Yleisradion haastattelussa, että hallitus on varautunut rajoittamaan liikkumista Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Asia ei ole pääministerin mukaan vielä ajankohtainen, mutta koronavirusepidemian paheneminen saattaa muuttaa tilannetta.