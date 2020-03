Suomalainen 17-vuotias autourheilija Sami-Matti Trogen on sairastunut covid-19-tautiin. Asiasta kerrotaan muun muassa Trogenin Facebook-sivuilla.

”Viime päivinä Sami-Matin sosiaalisessa mediassa on ollut hieman hiljaisempaa, sillä viime viikkoiselta matkaltaan palattuaan Sami-Matti sairastui koronavirukseen. Hän on ollut kotona karanteenissa paluustaan saakka ja voi jo paremmin, joten pian ollaan taas takaisin treenaamassa ja kilpailemassa”, Facebook-sivuilla kirjoitetaan.

Trogen oli viime viikolla Ranskassa Paul Ricardin radalla ajamassa GT3-luokan testejä, joihin hän pääsi, kun yksi kuljettaja oli joutunut perumaan testaamisen.

Ranskassa on todettu yli 16 000 koronavirustartuntaa.

Trogen on lohjalainen autourheilija, joka opiskelee Mäkelänrinteenlukiossa. Hän on osa autourheilun lajiliitto AKK:n nuorisomaajoukkuetta ja on myös Olympiakomitean tukiurheilija.

Trogen on pääasiassa ajanut rallicrossia: Viime vuonna hän ajoi RX2 International -sarjassa sijoittuen kokonaispisteissä viidenneksi. Hän voitti iRacing Rallicrossin maailmanmestaruuden.

Kaudella 2020 Trogen ajaa Ralli SM -sarjassa SM3-luokassa ja kilpailee myös eSport-puolella yhtenä Williamsin e-urheilutiimin kuljettajista.