Tuukka Rask on torjunut enemmän voittoja kuin yksikään Boston Bruinsin maalivahti ennen häntä. Bostonilainen jääkiekon NHL-seura saattaa kuitenkin jäädä ilman Raskin torjuntoja ensi kauden jälkeen.

”Minulla on kausi jäljellä sopimuksestani. Katsotaan, pelaanko sen jälkeen”, 33-vuotias Rask kertoi Boston Globe -lehden haastattelussa.

Rask on pelannut urallaan 536 NHL-ottelua, joista on voittanut 291. Nollapelejä NHL-uralle mahtuu 50. Tällä kaudella hänen torjuntaprosenttinsa on 92,9, liigan ehdotonta eliittiä.

Bruinsin kanssa Rask teki kahdeksan vuoden sopimuksen 10. heinäkuuta 2013. Nyt on menossa kontrahdin seitsemäs kausi, mutta pelit ovat koronaviruksen takia tauolla.

Savonlinnalaislähtöisen Raskin mieli ei pala kotimaan kentille, kun ura joskus NHL:ssä päättyy. Rask odottaa vaimonsa Jasmiinan kanssa perheen kolmatta lasta, ja laskettu aika on huhtikuussa.

”Uran jälkeen olisin mieluiten vain kotona. Matkustaminen, silloin kun kotona on kaksi ja kohta kolme lasta, laittaa ihmisen ajattelemaan. Rakastan työtäni, mutta se on rankkaa”, Rask kertoi.

Kotimaan pääsarjassa Rask edusti Ilvestä kolmella kaudella ennen lähtöään Pohjois-Amerikkaan vuonna 2007. Kaudella 2006–2007 hän pelasi Ilveksessä 49 runkosarjan ottelua ja seitsemän pudotuspeliä.

Boston kaipaa uusia nimiä torjuntatöihin, jos Rask aikoo jättää kentät. Bruinsin toinen maalivahti Jaroslav Halak täyttää toukokuussa 35.