Lähes kaikki urheilutoiminta on seisahduksissa koronaviruksen takia. Näin on myös ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokassa MotoGP:ssä, jossa ei ehditty ajaa yhtään osakilpailua ennen viruksen leviämistä. Vain Moto2- ja Moto3-luokissa ajettiin yksi osakilpailu.

Tällä hetkellä virallisesti kisoja on peruttu toukokuun alkuun asti, mutta jokseenkin varmaa on, että esimeriksi 3. toukokuuta Espanjan Jerezissä ei ajeta.

Suomen historiallinen MM-osakilpailu Kymiringillä Iitissä ajetaan aikataulun mukaan heinäkuun toisena viikonloppuna eli 10.–12. heinäkuuta. Kymiringin toimitusjohtaja Markku Pietilä kertoo HS:lle, että lähtökohtaisesti tuolloin myös ajetaan.

Pietilä kuitenkin muistuttaa, että kukaanhan ei tiedä, kuinka kauan epidemia estää kisat.

”Yleisesti voi sanoa, että maailmassa on epävarmuus lisääntynyt aika paljon. Toistaiseksi tällä ei ole välittömiä vaikutuksia [Kymiringiin]”, Pietilä toteaa.

”Kukaanhan ei tiedä [epidemian] lopullista kestoa. Jos se venyy, totta kai sillä on vaikutuksia. Nyt me lähdemme siitä, että heinäkuussa ajetaan.”

Pietilä kertoo, että Kymiring on käynyt keskusteluja MM-sarjasta vastaavan Dornan ja Kymiringin tapahtumasta vastaavan Lahti Eventsin kanssa. Myös näiden keskustelujen perusteella järjestelyt jatkuvat siten, että heinäkuussa kisataan.

Ducatin moottoriurheilujohtaja Paolo Ciabatti väläytti Motorsport.comissa, että kausi saattaisi alkaa vasta heinäkuussa ja että kisoja sijoitettaisiin heinäkuun kesätauolle. Kesätauon olisi tarkoitus alkaa Kymiringin osakilpailun jälkeen.

”Spekulaatioitahan aiheen tiimoilta on, mutta kukaanhan ei tiedä, mikä koronaviruksen aikataulu on. Kuten talouselämässä sanotaan, koronavirus on musta joutsen. Se vain tulee eikä sille oikein mitään voi”, Pietilä toteaa.

Kymiringillä rata-alueen rakentaminen on sujunut talven aikana vähintään aikataulussa.

”Meillä on ollut erittäin suotuisa talvi rakentamisen kannalta. Olemme itse asiassa aikatauluja edellä. Varikkoaluetta ja varikkorakennusta on rakennettu kovaa vauhtia”, Pietilä kertoo.