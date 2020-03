Espanjassa on todettu yhdellätoista jalkapalloilijalla koronavirustartunta. Yksi heistä on brasilialainen Jonathas de Jesús, joka pelaa kakkossarjatason Elchessä. Samalla hän on ensimmäinen brasilialainen urheilija, joka on sairastunut covid-19-tautiin.

Nyt Jonathas, jota nimeä hän käyttää pelaajana, kertoo brasilialaiselle Globo-lehdelle, millaisia oireita hänellä on ollut. Aluksi hänellä oli päänsärkyä, jonka perusteella pelaaja meni joukkueen lääkärin vastaanotolle. Hänelle tehtiin koronavirustesti, joka osoittautui positiiviseksi.

”Aloin tuntea itseni kuumeiseksi ja itse asiassa luulin aluksi, että kyse oli migreenistä, koska päätäni särki niin paljon kuten myös kehoani. Aamulla menin lääkäriin ja hän pyysi koronavirustestiin, koska minulla oli samat oireet kuin viruksessa. Ja tulos oli positiivinen”, Jonathas kertoo.

Jonathas sanoo, että ensimmäiset kolme päivää olivat vaikeimmat.

”Kärsin paljon. Minulla ei ei ollut voimia mihinkään. Kun menin suihkuun, melkein pyörryin kylpyhuoneeseen. Se oli erittäin voimakasta kipua. En ollut kokenut sellaista koskaan aiemmin. Tämä virus ei ole vitsi.”

Jonathas korostaakin, että koronavirukseen pitää suhtautua vakaammin kuin tähän asti on tehty.

”Oloni on jo parempi ja olen alkanut uudelleen harjoitella, mutta vaikka olen urheilija, minulla oli paljon kipuja. Ajatelkaa vanhoja ihmisiä. Jotkut ihmiset eivät ole tietoisia viruksen vakavuudesta.”

Jonathas on pelannut Elchen lisäksi muun muassa Brasiliassa Corinthiasissa sekä eri joukkueissa muun muassa, Venäjällä, Italiassa ja Saksassa. Hän saapui ensimmäisen kerran Elcheen vuonna 2014, mutta sen jälkeen hän pelasi vielä muissa seuroissa, kunnes palasi uudelleen Elcheen vuodenvaihteessa.