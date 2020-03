Tunnettu tennisvalmentaja ja -selostaja Jari Hedman alkaa kuulostaa tyytyväiseltä. Todettu koronavirustartunta tuntuu olevan ohi, ja lääkärit ovat antaneet terveen paperit.

”Tauti on selätetty, mutta mitä aikoja me elämmekään. Epätietoisuus on pahinta, kun kukaan ei voi sanoa, kestääkö tämä kaksi kuukautta vai kuinka kauan”, Hedman vastaa puhelimeen kotoaan.

Jari Hedman veti tenniskoulunsa laskettelumatkaa Itävallan Saalbachissa helmikuun viimeisestä päivästä 7:nteen maaliskuuta. Ryhmään kuului yhteensä 20 henkeä, joista kolme sairastui.

Samoihin aikoihin Hedmanin viisi kaveria oli koronalingoksi kutsutussa Ischglissä, ja kaikki sairastuivat.

Paikka on tuttu myös Hedmanille. Heidän hiihtoreissunsa meni vuosi sitten Ischgliin, mutta tänä vuonna keskuspaikkana oli Saalbach ja yhtenä päivänä porukka suuntasi kovaa tuulta pakoon Zell am Seehen.

Aikuisten ihmisten matkalla jäivät kuulut after ski -paikat väliin, eikä porukka kuulemma muutenkaan remunnut kylillä. Rinteet kutsuivat joka päivä, eivätkä muutkaan tulleet matkan aikana kipeäksi.

Matkaa ennen Itävallasta tuodut koronatartunnat pysyivät hallittuina, mutta jo hiihtoreissun aikana uutisointi kasvoi ja kasvoi.

”En olisi mennyt testeihin, ellei niistä olisi kirjoitettu niin paljon. Matkan aikana ei tuntunut mitään, mutta Suomessa alkoi tuntua pientä yskää ja köhää. Täytin oman velvollisuuteni ja menin testeihin.”

Parin päivän jälkeen tulokset kertoivat: koronavirustartunta oli tullut matkamuistona.

”Minulla oli yksi paha päivä. Oli lämpöä, kaikkia niveliä särki ja päätä särki, mutta vain sen päivän. Hengitysvaikeuksia ei ollut, mutta kuivaa yskää oli.”

”Terveydenhoitopuolelle suuret kiitokset. Lääkäri soitti melkein joka päivä ja kysyi vointia. Myös hoitajat soittelivat, miten jaksoin. Ajattelin sitä painetta ja kiirettä, jossa he tekevät töitä.”

Hedman asuu yhdessä 19-vuotiaan tyttärensä Fian kanssa, mutta tällä ei ole ollut mitään oireita. Ei kuulemma minkäänlaisia, mutta hän on myös ollut karanteenissa.

Karanteeni on ohi eikä Jari Hedman ole liikkunut paljon missään, mutta yhden asian hän on huomannut.

”On aavistuksen verran spitaalinen olo, kun menee johonkin ja ihmiset tietävät taudistani. Ymmärrän täysin, että he ottavat askeleen taaksepäin.”

Nyt jälkeenpäin Hedman on yrittänyt miettiä, mistä tai miten tartunta on tullut, mutta ei keksi mitään erityistä paikkaa sille.

Tenniskoulunsa toiminnan Hedman on laittanut tauolle 13. huhtikuuta asti. Asiakkaat ovat kuulemma suhtautuneet erittäin hyvin.

Kaikille muille Hedman lähettää kokemusperäiset terveiset.

”Toivottavasti ihmiset tajuavat tämän vakavuuden.”