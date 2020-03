Urheiluseurat miettivät parhaillaan kuumeisesti ratkaisuja jatkaakseen koronaviruksen keskeyttämää arkista toimintaa mahdollisimman normaalisti.

Seurojen tilanne on haastava, kun osa kiinteistä kuluista juoksee koko ajan, eikä yhteisiin harjoituksiin ole asiaa. Toisaalta haastava ajankohta pakottaa kekseliäisyyteen.

”Tässä on ollut mahdollista ideoida uutta toimintaa. Ihmiset ovat innovatiivisia, kun on ollut aikaa kehittää ideoita. Yleensä arki menee rutiinihommissa”, Vantaan Voimisteluseuran toiminnanjohtaja Anu Kuusela sanoo.

VVS on lähettänyt viime viikon maanantaista alkaen livejumppia, etävalmennusta ja muita kotitreeniohjeita ja -vinkkejä kaikille jäsenilleen.

Juuri vaihtoehtoinen ohjelma tai myöhempään ajankohtaan siirrettävät harjoitukset ja tapahtumat mahdollistavat sekä Olympiakomitean että monen lajiliiton ohjeistuksen mukaan sen, ettei toimintamaksua tarvitse palauttaa.

Seurojen sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei puolestaan tarvitse palauttaa yhdistyslakiin perustuen.

”Emme ole vielä tehneet mitään lopullisia päätöksiä näiden asioiden tai maksujen suhteen, koska epidemian kestoa ei vielä tiedetä”, Kuusela kertoo.

Samanlainen käytäntö on monessa muussakin pääkaupunkiseudun suuressa seurassa. Esimerkiksi Helsingin Luistelijoissa maksetaan kausimaksua, joka on jaettu kuukausille.

”Toinen juttu on siinä, että toimintamme jatkuu, mutta muoto muuttuu. Valmennus tulee tapahtumaan ikään kuin sovellettuna, ja valmentajat tekevät töitä sen eteen”, seuran puheenjohtaja Anders Sundgren sanoo.

HL:ssä sovellettu valmennus tarkoittaa muun muassa WhatsApp-viestipalvelun, videoiden ja sähköpostin hyödyntämistä.

Erilaiset luistelunäytökset ja jääshow’t ovat seuroille iso ja tärkeä varainhankintamuoto. Tänä keväänä niitä ei kuitenkaan voi järjestää.

”Se on tarkoitus siirtää syksylle. Olemme käynnistäneet sen homman ja lippurumban sekä ottaneet käyttöön erilaisia tukimuotoja”, Sundgren selvittää.

Palloilulajien seurat ovat koronaviruksen aiheuttaman pakollisen tauon edessä erilaisissa tilanteissa – toisten sarjat ovat alkamassa ja toisten keskeytetty juuri ennen päättymistä.

FC Honka ry:n leirissä toivotaan kaikkien toimijoiden ja osapuolten ymmärtävän sen, missä tilanteessa yleishyödylliset yhdistykset ja niiden joukossa urheiluseurat ovat.

Yli 60 henkilöä työllistävän espoolaisen jalkapalloseuran toimistolla on laskettu useamman päivän ajan sitä, millaisia kiinteitä kustannuksia lähikuukausien aikaan on syntymässä.

Eräviikinkien toiminnanjohtajan Jari Oksasen mukaan seuran salivuorot maksavat kuukaudessa 55 000 euroa, vaikka niitä ei pystytä koronaviruksen takia käyttämään. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

”On syytä huomioida se, että seurat eivät pysty täysin keskeyttämään kaikkia kiinteitä kuluja, vaikka ne tekisivät mitä”, Honka ry:n puheenjohtaja Mariet Louhento muistuttaa.

Honka on avannut tilannetta kattavasti ja avoimesti verkkosivuillaan. Huhtikuussa Honka veloittaa puolet normaalista toimintamaksusta, vaikka kausi on keskeytynyt, mutta kiinteät kulut jatkuvat.

Kysymysmerkki on, miten jäsenistö suhtautuu tilanteeseen.

”Emme voi tietää, minkälaisia tilanteita jäsenperheissä esimerkiksi on tästä tilanteesta johtuen. Mietimme tarkkaan, minkä suuruista maksua jäseniltä voidaan toiminnan keskeytyessä periä. Se on aika vaikea asia”, Louhento sanoo.

Kaupungit eivät peri Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla maksuja peruutetuista harjoitusvuoroista.

Seurat kuitenkin ostavat olosuhteita myös yksityiseltä puolelta. Esimerkiksi helsinkiläisen salibandyseuran EräViikinkien salivuorokustannukset ovat noin 55 000 euroa kuukaudessa.

”Tiloja on valtava määrä. Ainoa tieto tällä hetkellä on, ettei kaupunkien tiloista peritä maksuja, mutta sen osuus tuosta summasta on ehkä kymmenen prosenttia”, toiminnanjohtaja Jari Oksanen kertoo.

Yksityisellä rahalla pyörivät hallit ovat pitäneet pakollisen koronatauon aikanakin tilojaan auki, mikä on tuonut laskua seuroille.

”Seuraamme tilannetta ja olemme yhteydessä joukkueisiin ja jäseniimme. Olen halliyhtiöiltä tiedustellut tilannetta ja toistaiseksi vastaus on ollut, että vuokrat peritään, jos halli on auki”, Oksanen sanoo.

Salibandykausi ehti loppusuoralle ennen kuin koronavirus keskeytti toiminnan, joten joukkueille aiheutuvia kulujakaan ei juuri ole luvassa.

EräViikingit haluaa tehdä lähitulevaisuudessa ratkaisuja, joilla seura pysyy hengissä tavalla, joka ei vie jäseniä hankaluuksiin maksujen takia.

”Moni joutuu lomautetuksi tai on muuten haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Tämä on tämmöistä tasapainoilua, mitä kuluja saamme katkaistua akuutisti ja mitä ei”, Oksanen tietää.

Myös jääkiekkokausi odotti jo päätössummeriaan ennen koronaviruspandemiaa.

Helsingin Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgström kertoo seuran lähettäneen joukkueille tällä viikolla viimeiset laskut jäävuoroista ja tuomareista.

”Uskoisin, että kausimaksut ovat aika lailla nolla, koska kausihan loppui kesken”, hän sanoo.

Kuluja voi vielä tulla kevään ajalle, jos esimerkiksi ulkomaanmatkan kokonaiskuluja on jaettu koko kaudelle.

”Teemme ihan terveellä maalaisjärjellä näitä hommia Jokereissa niin, ettei vanhempien pusseille mennä. Päinvastoin – kaikki seuran tekemä toiminta lähtee siitä, että vanhemmilta menisi mahdollisimman vähän rahaa”, Borgström kertoo.