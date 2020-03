Olympialaiset

Eläköitynyt urheiluvaikuttaja Harri Syväsalmi on seurannut kummastellen Suomessa käytyä keskustelua Tokion kesäolympialaisten kohtalosta.

Syväsalmella on asiasta varma mielipide: olympialaisia ei voi järjestää ajallaan heinä–elokuussa niin kauan kuin koronaviruspandemia jyllää maailmalla.

”Vähintään kaksi viikkoa olen sanonut, että näin ei voi jatkua ja älkää hölmöilkö. Näköjään se hölmöily loppuu enemmin tai myöhemmin. Nyt on yhdessä vuorokaudessa tapahtunut paljon”, Syväsalmi sanoo.

Hän viittaa Huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen arvioon, jonka mukaan olympialaisten siirtämisellä on terveyden takia painavia perusteita.

”Ilmeisesti Lehtimäen kanta on sitten koko OK:n kanta”, sanoo Syväsalmi, joka toimi viimeksi Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) pääsihteerinä.

Hän on ollut myös Kansainvälisen antidopingtoimiston (Wada) ensimmäinen pääsihteeri ja opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön johtaja.

Syväsalmi ihmettelee myös sitä, kuinka Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) kaksi urheilijakomission jäsentä ja entistä jääkiekkoilijaa on voinut olla asiasta niin eri mieltä.

KOK:n kanadalaisjäsen Hayley Wickenheiser sanoi jo muutama päivä sitten, että KOK ajaa olympialaisia läpi edesvastuuttomalla tarmolla. Wickenheiser on valmistumassa lääkäriksi, ja hän on ollut aktiivinen koronaviruksen ehkäisemisessä Kanadassa.

Suomalaisjäsen Emma Terho puolestaan sanoi HS:lle sunnuntaina, että ”terveys ehdottomasti ensin, mutta päätökset täytyy miettiä tarkkaan”. Terho muistutti, että mukana on valtavasti sidosryhmiä, jotka tulee huomioida.

”En tykkää, että sanotaan ’terveys on etusijalla’, jos se kytkeytyy talouteen. Se ei tee ihmistä jalattomaksi ja kädettömäksi, jos on KOK:n jäsen. Suomessa ei uskalleta sanoa mitään ennen kuin KOK sanoo. Terveyden pitää olla aina etusijalla”, Syväsalmi huokaa.

Olympialaisten urheilijavalinnat ja karsinnat mutkistavat tilannetta. Syväsalmen mukaan ne ovat toisarvoisia.

”On tehtävä oikeasti se, mikä on oikein urheilijoiden terveyden suojelemiseksi.”

Syväsalmen mielestä KOK:n pitäisi kuunnella Maailman terveysjärjestöä (WHO), jonka mukaan kesäolympialaisten järjestäminen tässä tilanteessa olisi täysin vastuutonta. Hän korostaa, että Suomen Olympiakomitean olisi jo aiemmin pitänyt pohtia olympialaisten järjestämistä eikä miettiä, miten treenipaikat ja kuntosalit saadaan pidettyä auki.

Kokenut urheilujohtaja on tyytyväinen siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriöön on mennyt viesti suomalaisten urheiluseurojen taloudesta. Suomen Olympiakomitean kyselyn mukaan seuroille aiheutuu koronavirusepidemiasta 40 miljoonan euron tappiot. Liikunnalle ja urheilulle OK toivoo valtiolta yli 80 miljoonan euron hätätukipakettia.

”Kyselytyö tehtiin seuroissa, joka toimitti sen lajiliitoille ja sitä kautta Olympiakomitealle ja ministeriöille. Olympiakomitea toimi vain postikonttorina. Urheilussa hävitään paljon enemmän kuin 80 miljoonaa”, Syväsalmi sanoo.

Loimaalla asuva Syväsalmi on mukana paikallisen Hurrikaani-seuran toiminnassa. Kun Lentopalloliigan loppui kesken kauden, seuralle jäi noin 100 000 euron nettotappiot.

”Se on seuran budjetille valtava miinus, josta on vaikea selviytyä”, Syväsalmi sanoo.

Loimaalla ei jääty voivottelemaan tappiota, vaan ensi kauden avausotteluun alettiin myydä kannatuslippuja. Tähän mennessä yli 300 ihmistä on lunastanut lippuja 15 000 euron arvosta.

”Se on osoitus yhteisöllisyyden voimasta. On haluttu auttaa hädässä ja löydetty tapa toimia. Tätä ei olisi Olympiakomitea voinut tehdä”, Syväsalmi sanoo.