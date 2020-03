Uinnin olympiavoittaja ja kuusinkertainen maailmanmestari, Etelä-Afrikan Cameron van der Burgh on taistellut koronaviruksen kanssa kahden viikon ajan, ja mies jakoi kokemuksiaan Twitterissä.

Van der Burgh on 31-vuotiaana selvästi nuorempi kuin suurin riskiryhmä. Aktiiviuransa vuonna 2018 lopettaneena entisenä huippu-urheilijana hänen peruskuntonsa on edelleen hyvä, mutta covid-19 on silti iskenyt mieheen ankarasti.

”Tämä on selvästi pahin virus, jonka olen koskaan kokenut, vaikka olen perusterve ja hyvillä keuhkoilla varustettu yksilö.”

”Vaikka pahimmat oireet ovat helpottaneet, taistelen yhä vakavan uupumuksen ja yskästä, josta en pääse eroon. Olen tuntikausia väsynyt kaiken fyysisen rasituksen, kuten kävelylenkin jälkeen.

Van der Burgh juhli olympiavoittoa vuonna 2012 Lontoon olympialaisten 100 metrin rintauinnissa. Hän otti MM-kultaa pitkässä altaassa 50 metrin rintauinnissa vuosina 2009 ja 2013.

Lyhyellä radalla hän juhli 100 metrin MM-kultaa vuonna 2008 ja 50 metrin MM-kultaa vuosina 2016 ja 2018.