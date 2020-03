Olympiastadion

Uudistetun Helsingin Olympiastadionin on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä. Kuva: Mika Ranta / HS

Helsingin Olympiastadionin korjaus ja uudisrakentaminen jatkuvat koronavirusepidemiasta huolimatta lähes ennallaan.

Stadionilla on yhä yli 400 työtekijää, jotka viimeistelevät rakennusta pienryhmissä. Parhaillaan asennetaan muun muassa ovia ja huolletaan nurmikkoa.

Stadionin työmaa on ollut suosittu tutustumiskohde eri alojen ihmisille, mutta nyt vierailut on kielletty.

”Yritämme minimoida riskejä. Työntekijöiden kahvitauot ja ruokailut on porrastettu. Ruokalassa on harvennettu istuinvälejä. Työmaa on iso alue, ja 400 ihmistä häviää sinne helposti”, Stadion-säätiön kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Ilkka Rautakivi sanoo.

Olympiastadionin on määrä valmistua kesäkuun lopussa. Avajaiskonsertti on 7. elokuuta. Tällä hetkellä se suunnitellaan pidettäväksi ajallaan, mutta tilanne voi muuttua.

”En osaa yhtään ottaa kantaa, miten niille käy. Jos tulee Suomen sisäisiä liikkumisrajoituksia, ne vaikuttavat myös meihin, kun töissä on paljon muualta tulleita ihmisiä. Nyt olemme ihan hyvässä mallissa”, Rautakivi sanoo.

Stadionilla on töissä paljon virolaisia. Rautakivi sanoo jännittäneensä, miten heille käy, kun rajat menivät kiinni, mutta virolaiset jäivät työmaalle.

Stadionin keskuskentän nurmikko leikataan ensimmäisen kerran tällä viikolla. Yöpakkasista huolimatta nurmi viheriöi.

Nurmikko on lannoitettu ja sille on asennettu lämpölamput.

”Nurmi on hienossa kunnossa”, Rautakivi sanoo.

Jos Stadionin viimeistely viivästyy tai siirtyy, se voi aiheuttaa lisäkustannuksia.

Tällä hetkellä täysremontti ja uudistaminen maksaa arviolta yli 300 miljoonaa euroa.

Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että ”toistaiseksi ja onneksemme” koronavirus ei ole vaikuttanut budjettiin eikä valmistumisaikaan.

