Käsidesi on ollut koronakriisin takia viime aikoina loppu monista apteekeista ja muista paikoista, missä sitä normaalioloissa myydään.

Näinä päivinä käsidesiä saattaa kuitenkin ruveta löytymään varsin yllättävistä paikoista, nimittäin urheiluvälineliikkeistä, ainakin Intersportin ja Budget Sportin myymälöistä.

Sinne sitä on toimittanut alan uusin tekijä ja eräänlainen popup-valmistaja Vauhti Speed, joka tunnetaan maailman vanhimpana edelleen toimivana suksivoidevalmistajana.

Kävi niin, että tällä hetkellä Vauhti ei ole suksivoiteitten vaan käsidesin valmistaja. Tuotanto alkoi viime sunnuntaina yhtiön tehtaalla Joensuussa.

Vielä viikko sitten Vauhdin tuotantolinjoilta valmistui nestemäisiä suksivoiteita ja voiteenpuhdistusaineita.

Vauhti Speedin toimitusjohtajan Esa Puukilaisen mukaan idea vaihtaa lähes lennosta tuotanto suksivoiteista käsidesiin syntyi siitä, että koronavirusepidemia rupesi vaikuttamaan käytännön tasolla yhtiön henkilökunnan käsihygieniaan.

”Useammat työntekijät havaitsivat tilanteen, että käsidesiä ei ollut enää saatavilla apteekeista ja vähittäismyymälöistä. Siitä tuli ajatus, että olisiko meillä mahdollisuutta panna oma panoksemme tähän sillä tavalla, että valjastaisimme suksivoidetuotannon käsidesin valmistukseen”, Puukilainen kertoo.

Puukilainen on koulutukseltaan kemian tohtori, ja hän rupesi selvittämään käsidesin koostumusta ja valmistusmenetelmää.

”Valmistukseen löytyi hyvin seikkaperäinen ohje Maailman terveysjärjestöltä WHO:lta. Se oli meille äärimmäisen hyvä työkalu, johon pystyimme nojaamaan, kun ei ollut alasta ja tuotteen valmistuksesta kokemusta.”

Kun ohjeen mukaisia raaka-aineita saatiin hankittua, ja Vauhdin nestemäisten tuotteiden valmistus- ja pullotuslinjasto todettiin soveltuvaksi, ryhdyttiin tuumasta toimeen.

Kun linjastot oli puhdistettu, siirtoletkut ja putkistot uusittu ja pumput purettu ja puhdistettu, tuotanto saatiin käyntiin sunnuntaina.

Maanantaina tuotanto tapahtui jo kahdessa vuorossa, ja Puukilaisen mukaan pian on tarkoitus siirtyä kolmeen vuoroon, mutta se vaatii lisää työntekijöitä.

Yksi on jo palkattu, mutta kaikkiaan lisätyövoiman tarve voi olla 4–5 henkilöä. Tähän asti yhtiö on työllistänyt 12 henkilöä, joista kolme on ollut tuotannossa.

”Joka vuoroon tarvitaan lisäkäsiä avustamaan tuotantoa ja pakkaamista.”

Vauhti on jo lahjoittanut osan alkuvaiheen tuotannosta Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirille.

”He kävivät maanantaina hakemassa 1 200 pulloa. Nyt heillä on ainakin akuutimpaan tarpeeseen käsidesiä, ja jatkosta neuvotellaan ja sovitaan myöhemmin.”

Vauhti pystyy tässä vaiheessa tuottamaan noin 20 000 pulloa käsidesiä vuorokaudessa.

Maanantaina sitä toimitettiin jo myyntiin yhtiön normaaleihin jakelukanaviin eli Intersportin ja Budget Sportin urheiluvälineliikkeisiin ja ensin mainitun verkkokauppaan.

Puukilaisen mukaan tilauksia on tullut hyvin laajasti eri puolilta Suomea.

”Nämä meidän vakioasiakkaamme ovat meidän ensimmäinen kaupallinen jakelukanavamme. Muita kartoitetaan terveydenhoitoalan puolelta, esimerkiksi apteekeista ja mahdollisesti vähittäiskaupoista.”

Vauhdin suksivoidetuotanto on nyt keskeytynyt, koska tuotanto ja linjasto ovat kiinni käsidesin valmistuksessa.

”Näin mennään toistaiseksi. Kun tilanne normalisoituu, palaamme suksivoidetuotantoon.”

Puukilainen arvelee, että kun Vauhti palaa suksivoidetuotantoon, sitä täytyy tehdä ainakin aluksi vuorotyönä, jotta varsinaisen tuotannon aikataulu saadaan ajettua kiinni.

”Meillä tämä tilanne vaikuttaa varmaan aika pitkään.”

Viime marras–joulukuun vaihteessa Vauhti lanseerasi ensimmäisten isojen voidenvalmistajien joukossa sarjan fluorittomia nestemäisiä voiteita. Se oli askel kohti ensi kesänä alkavaa aikaa, jolloin fluorivoiteet ovat kilpailuissa kiellettyjä.

Kielto johtuu siitä, että EU:n kemikaaliviranomainen on kieltämässä tiettyjen fluoriyhdisteiden valmistuksen ja markkinoille tuomisen heinäkuussa 2020. Syynä ovat niiden mahdolliset haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset.

Puukilaisen mukaan puolen Suomen lumettomuus tänä talvena vaikutti Vauhdinkin liiketoimintaan. Samoin se, että koronaepidemia katkaisi hiihtokauden kesken lumisessa osassa maata.

”Myynti jäi jonkin verran tavoitteista ja suunnitelmista, mutta oli se silti siedettävä ja suhteellisen hyvä. Alkukausi oli kuitenkin merkittävästi parempi kuin vastaava vuosi sitten. Se kyllä huolestuttaa jonkin verran, miten lumeton talvi ja korona vaikuttavat ensi talvena. Näillä on varmasti vaikutusta pidemmällä aikataululla.”

Kun tammikuun lopulla Vuokatissa käytiin kokeilumielessä juniorien fluoriton kilpailu, Vauhti toimitti siihen fluorittomat voiteet.