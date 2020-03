LeBron James kuvattuna 8. maaliskuuta 2020. Kuva: Harry How / afp

Los Angeles Lakersin tähtipelaaja LeBron James teki 13. joulukuuta 2019 hienon korin donkkaamalla vierasottelussa Miami Heatia vastaan. Paikalla oli 20 013 katsojaa.

Lakers voitti ottelun 113–110, ja se oli joukkueen 13. peräkkäinen voitto. James pussitti ottelussa 28 pistettä, antoi 12 korisyöttöä ja otti yhdeksän levypalloa eli tripla-tupla jäi yhden levypallon päähän.

Nyt koripallon NBA-liigakin on tauolla, mutta tuo donkkaus on noussut otsikoihin. Syynä on se, että James käytti donkkauksesta otettua valokuvaa Instagramissa ja Facebookissa.

Kuvan ottanut valokuvaaja Steve Mitchell on vienyt asian oikeuteen ja vastaajaksi on merkitty James sekä hänen sosiaalisen median sisällöistä vastaavat yhtiöt Uninterrupted Digital Ventures ja LRMR Ventures.

Asiasta kertoo muun muassa Sports Illustrated.

Korvaussumma voi kohota 150 000 dollariin (138 000 euroa) jokaista rikkomusta kohden.

Mitchellillä on oikeudet ottamaansa kuvaan. Sports Illustratedin mukaan James saattaa vedota siihen, että kuvaa on käytetty hyvässä tarkoituksessa eikä sen katsominen ole ollut maksullisessa palvelussa. Lisäksi Sports Illustratedin mukaan siihenkin voi vedota, että kuva ei ollut mitenkään ainutlaatuinen otos.

Lisäksi James käytti kuvasta rajattua versiota.

Toisaalta Sports Illustratedin mukaan James hyötyy välillisesti kuvan käytöstä, sillä koripallotähdellä on Facebookissa 23 miljoonaa seuraajaa ja tällaiset kuvat nostavat Jamesin brändin arvoa muun muassa sponsorisopimuksissa.